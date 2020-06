Congresso e estados terão dados paralelos

No comando de sessões virtuais, Davi Alcolumbre deu aval aos líderes da Casa para contagem paralela (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)

Brasília – A estratégia do governo federal de dificultar a divulgação dos dados oficiais sobre a pandemia no país provocou reações em efeito cascata no Congresso Nacional, nos governos estaduais e na Ordem dos Advogados do Brasil para garantir à população o direito de saber os números reais de mortes e contaminações. O Congresso anunciou que passará a apurar os dados de COVID-19 no país, independentemente do governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deu aval à contagem paralela em reunião de líderes da Casa. Depois da mobilização contra o governo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes concedeu, na noite de ontem, liminar pedida por partidos de oposição que obriga o Ministério da Saúde a retomar a divulgação dos dados acumulados, como fazia até a semana passada.





No Senado, Alcolumbre afirmou mais cedo: “É papel do parlamentar buscar a transparência em um momento tão dificil para todos”, disse ele. Os dados do Parlamento serão divulgados pela comissão mista de deputados e senadores, criada em abril para acompanhar as ações do governo após o decreto de calamidade pública.





A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que o ministério seja obrigado a retomar a divulgação completa dos dados. No pedido, a entidade cita especificamente cinco informações que foram removidas dos balanços diários e do portal do Ministério da Saúde desde a sexta-feira.





Mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na publicação do balanço da pandemia reduziram a quantidade e a qualidade dos dados. No domingo, o governo chegou a divulgar dois balanços com números muitos diferentes. Após as críticas, o Ministério da Saúde divulgou errata.





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também criticou o governo. “Brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos”, afirmou o parlamentar em sua conta no Twitter. “É urgente que o Ministério da Saúde divulgue os números com seriedade, respeitando os brasileiros e em horário adequado. Não se brinca com mortes e doentes”, criticou Maia.





"Transparência é fundamental no enfrentamento dessa pandemia. Defendê-la é proteger a democracia", afirmou o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), que pediu a apuração paralela dos dados no Congresso ao lado do líder da Rede na Casa, Randolfe Rodrigues (AP). Os dois representam, respectivamente, os blocos da maioria e da minoria no Senado.

Também no Senado, a líder do Cidadania, Eliziane Gama (MA), pediu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre os dados do novo coronavírus no Brasil. “Para mim, hoje é o único instrumento mais rápido que temos para obter as informações.





Dois balanços alternativos

Com a ausência de informações oficiais pelo Ministério da Saúde, duas plataformas foram criadas nos últimos dias para tentar proporcionar maior transparência à população. Uma delas é gerenciada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os dados para a base são colhidos diretamente nas secretarias estaduais de Saúde. A plataforma organiza os estados por meio de um ranking com informações totais de números de casos, óbitos e taxas de letalidade de cada unidade federativa. A página também reúne estatísticas brutas de casos confirmados e mortes por COVID-19, além de informar índices registrados nas últimas 24 horas. O boletim do Conass é atualizado sempre às 18h.





“A ciência, a verdade e a informação precisa e oportuna são fios condutores do processo orientador da tomada de decisão na gestão da saúde”, publicou o presidente do Conass, Alberto Beltrame, que também é secretário de Saúde do Pará.





Quem também disponibilizou site com informações relacionadas aos números do coronavírus foi o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo. Atual secretário-executivo do Centro de Contingência do combate ao coronavírus em São Paulo, Gabbardo também buscará dados sobre a COVID-19 diretamente nas secretarias estaduais de saúde. De acordo com ele, a atualização será de hora em hora.





“Na medida que os estados forem relatando suas informações, o sistema capta e a nossa base de dados será dinâmica. A cada atualização dos estados, vamos atualizar nosso painel. Significa que o nosso painel estará sempre atualizado com a última hora das atualizações feitas pelas secretarias estaduais de saúde”, disse Gabbardo, em entrevista ao canal CNN Brasil. (Matheus Adler)





Análise da notícia

Mudança desorienta e eleva o risco





Uma pandemia é um assunto de saúde pública. Como tal, deveria ser tratada sempre como prioridade, unindo estratégias que tenham como objetivo comum salvar vidas. No Brasil de 2020, no entanto, ciência e política travam duro embate nos bastidores das ações de enfrentamento da COVID-19. Na batalha entre o risco absoluto da doença e os valores relativos do jogo político, são os números que salvam a sociedade da névoa ideológica que pode dificultar a visão dos fatos.





A epidemiologia é, talvez, a mais exata das ciências médicas, sendo possível dizer sem medo que, enquanto intensivistas salvam vidas na linha de frente, individualmente, é a matemática que evita as mortes em massa. Nos bastidores da pandemia, são os cálculos que nos protegem.





Quando vamos atravessar uma rua e há um carro vindo, lá longe, nosso cérebro só toma a decisão estratégica de caminhar quando, intuitivamente, calcula a velocidade do carro e cruza esse dado com a velocidade necessária para aquela travessia. É assim que sabemos se devemos esperar, caminhar ou mesmo correr até o outro lado. Se víssemos um carro se aproximando e, imediatamente, nossa visão dele fosse interrompida, não haveria como deduzir a velocidade do automóvel e, também imediatamente, saberíamos não haver segurança para atravessar.





O mesmo ocorre em uma epidemia. O acesso ao número de infectados e mortos é fundamental para cruzar com dados como a taxa de exposição (ou de isolamento) e determinar, por exemplo, a velocidade de transmissão da doença em determinada região. Então, cruzando esses dados com a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais e (mais números) com o tempo médio de internação de um paciente daquela doença é possível saber se haverá leitos para todos que adoecerem. É assim que se avalia, por exemplo, o risco de flexibilizar a quarentena. Matemática pura.





Os números absolutos, sua evolução, a velocidade de propagação e a letalidade de uma doença, mais que um retrato do presente, determinam ações e estratégias capazes de promover um futuro mais seguro para todos.





De volta ao exemplo do pedestre, pense como seria atravessar a rua se, ao terceiro passo, houvesse uma mudança brusca na velocidade do automóvel ou nas características da faixa de travessia – mudando subitamente de asfalto para lama. Prosseguir seria arriscado, pois simplesmente não há mais como prever nada.





A decisão do governo federal de alterar os parâmetros de registro e divulgação das vítimas do novo coronavírus é como mudar as regras no meio de uma partida. Além de invalidar todas as estratégias vigentes, elevando subitamente o risco, a alteração interrompe a sequência que desenha a história da doença no país. Esse ‘desenho’ serve de parâmetro para modelos matemáticos que podem antever os passos do vírus e salvar milhares de vidas. Sobreviver fica mais difícil. Para todos. (Liliane Corrêa)