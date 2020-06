Molon quer explicações de Wagner Rosário sobre transparência de dados

O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), apresentou nesta segunda-feira, 8, requerimento de convocação do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, para prestar esclarecimentos sobre transparência de dados. O órgão ampliou o sigilo de documentos que podem ser solicitados via Lei de Acesso à Informação.



Em seu pedido, o parlamentar argumenta que o governo tem dificultado o acesso à documentos, incluindo dados relacionados à pandemia do novo coronavírus. "É necessário que o Poder Executivo esclareça sua política de acesso à informação e as razões para dificultar que as mesmas sejam obtidas", escreveu. O documento ainda precisa ser aprovado pelos demais parlamentares.



Saúde



A mudança na publicação do balanço diário de casos de covid-19 também motivou alguns parlamentares a apresentarem pedidos de informações para o Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Em resposta, o ministro interino da pasta, Eduardo Pazuello, deve participar de reunião da comissão externa da Casa que debate temas relacionados ao novo coronavírus.