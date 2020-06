Responsável por jogar tinta vermelha na rampa do Planalto foi detido, diz GSI

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI) afirmou nesta segunda-feira, 8, que o responsável por jogar tinta vermelha na rampa do Palácio do Planalto foi identificado e "entregue às autoridades policiais para adoção das medidas legais cabíveis". O material já foi removido por profissionais da equipe de limpeza do Planalto.



Em nota, o GSI disse que o prédio do Palácio do Planalto é um bem público, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e foi vítima de um ato de vandalismo.



Pouco antes do fechamento deste texto, o presidente Jair Bolsonaro foi com auxiliares até o topo da rampa. Ele observou o local, mas não falou com a imprensa.



Antes, o ministro do GSI, Augusto Heleno, foi até o início da rampa, onde a tinta vermelha foi removida e profissionais da limpeza estão trabalhando desde o episódio.