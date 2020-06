Dia de queda e oração

Bolsonaro escorregou em mangueira, caiu e foi ajudado por assessores ao chegar a Águas Lindas de Goiás (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro escorregou e caiu ao chegar a Águas Lindas de Goiás, onde participou de evento ontem. Mais uma vez sem máscara, apesar de o equipamento ser obrigatório no estado, ele cumprimentou bombeiros que trabalham na área, onde desembarcou de helicóptero. Em seguida, pisou numa mangueira, se desequilibrou e caiu de joelhos no chão de terra. Auxiliares o ajudaram a se levantar. Em seguida, o presidente caminhou normalmente até o local da cerimônia. Bolsonaro foi à cidade goiana inaugurar o primeiro hospital de campanha montado pelo governo federal para atender pacientes de COVID-19.





Ele foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com quem teve divergências no combate à pandemia e ontem trocou afagos. Com máscara, Caiado fez discurso elogioso às ações do governo federal voltadas para o estado e chamou Bolsonaro de amigo. O governador havia rompido relações com o presidente no começo da pandemia, após ele chamar a COVID-19 de “gripezinha”.





Em discurso durante a inauguração, Bolsonaro agradeceu a Caiado pela oportunidade de participar do evento: "Sempre fomos amigos e morreremos amigos, afinal de contas, isso começou lá atrás." Pelas redes sociais, o governador respondeu: "Agradeço pelo carinho, amigo Jair Bolsonaro. Faço minhas as suas palavras."





PASTORES



De volta a Brasília, Jair Bolsonaro recebeu pastores evangélicos no Palácio do Planalto, entre eles Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus.





No encontro, que virou live nas redes sociais, as lideranças evangélicas fizeram orações para o Supremo Tribunal Federal (STF), para o Congresso Nacional e o próprio Poder Executivo. O objetivo, de acordo com Silas Malafaia, foi "interceder pela nação e levantar um clamor pelo Brasil". “Isso aqui não é nenhum programa, é uma questão espiritual em favor da nossa nação”, disse o pastor.