Novo ataque à China

Brasília – O ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a acusar a China de esconder a pandemia do novo coronavírus da Organização Mundial da Saúde, em seu depoimento por escrito entregue à Polícia Federal, na quinta-feira. Depois de ser intimado a prestar depoimento no inquérito aberto contra ele pelas declarações consideradas racistas contra o país asiático, ele esteve na sede da PF, entregou sua defesa por escrito e não respondeu a nenhuma pergunta.





No início de abril, o ministro fez postagem no Twitter com a capa do gibi da Turma da Mônica e o personagem Cebolinha, que troca a letra R pelo L em suas falas.





Weintraub escreveu: "Geopoliticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?". A publicação foi apagada horas depois. A embaixada da China no Brasil emitiu nota oficial repudiando a mensagem escrita por Weintraub.





No texto entregue à PF na quinta-feira, o ministro voltou à carga contra a China: “A participação da China na pandemia do coronavírus não é mera ilação”. Ele afirmou também: “Uma ditadura comunista de partido único que despreza os princípios que regem uma democracia liberal e o Estado de direito.”





O titular da Educação também negou a prática de racismo: “Legalmente, racismo é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, étnica, religião ou procedência nacional. Nenhum desses elementos está na presente postagem”.





Cebolinha

Quanto à piada envolvendo Cebolinha, Weintraub afirmou que usou “elementos de humor" em sua postagem. "O conteúdo da postagem foi pensado para que eu pudesse abordar um tema de maior seriedade, sem ser enfadonho, na dinâmica das redes sociais", alegou ele à PF. Ele explicou que usou Cebolinha porque a forma de falar do personagem costuma ser "associada à fala de povos orientais".





"Busquei levantar a seguinte questão para debates públicos: qual o papel na presente pandemia do Partido Comunista Chinês? O método abordado incluiu elementos de humor para uma referência ao PCC. O sotaque do personagem Cebolinha, que costuma ser associado à fala de povos orientais em geral", completou.