Frente Parlamentar Ambientalista vai pedir impeachment de Ricardo Salles

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A agenda ambiental do país passa por um momento tão grave que a Frente Parlamentar Ambientalista vai protocolar, hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, um pedido dedo ministro da pasta, Ricardo Salles. Criada em 1972, para conscientizar sobre a importância da preservação dos recursos naturais, a data também pretende provocar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais no Brasil.Durante a campanha eleitoral de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro não deixou dúvidas sobre o que estava por vir. Estava anunciada uma ofensiva contra ambientalistas, povos indígenas e, sucateamento dos órgãos ambientais para “acabar com a indústria da multa”, flexibilização de leis protetivas e acenos à bancada ruralista. O processo começou no primeiro dia de governo, com a nomeação de Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente (MMA).De lá para cá, uma sucessão de ações provocou a explosão do desmatamento e incêndios na Amazônia; o aumento das invasões em terras indígenas e públicas; e a exoneração de técnicos em órgãos de fiscalização e de, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).Para o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), coordenador da frente ambientalista, Salles promove o desmonte da estrutura ambiental. “Desativou conselhos e perdeu fundos”. O parlamentar explicou que o volume de recursos que deixou de ser investido chega a R$ 5 bilhões. “O governo mandou uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) para a Amazônia, que já gastou R$ 60 milhões, sem qualquer efetividade. O valor é quase o orçamento anual do Ibama, de R$ 72 milhões”, comparou. Segundo o Ministério da Defesa, no ano passado, operação semelhante de GLO na Amazônia, de 24 de agosto a 24 de outubro, custou R$ 124,5 milhões, quase o dobro dos recursos anuais doMárcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima (OC), disse que o governo trabalha organizado para destruição declarada do meio ambiente. “O presidente chegou aque iria acabar com a pasta do Meio Ambiente. Não fez no atacado, mas está fazendo no varejo, dia a dia, reduzindo orçamento, perseguindo servidores e agredindo verbalmente os fiscais”, elencou.