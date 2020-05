Jornalista Gilberto Dimenstein morre aos 63 anos em São Paulo

O jornalista Gilberto Dimenstein morreu nesta sexta-feira (29) em São Paulo, aos 63 anos. Com passagem por vários veículos, o fundador do site Catraca Livre lutava contra um câncer de pâncreas, com metástase no fígado. No fim do ano passado, em depoimento ao jornal Folha de S.Paulo, onde trabalhou, Dimenstein falou sobre o diagnóstico. "A clareza maior da morte é uma dádiva. Não é o fim, mas um começo", afirmou.



Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do colega. "Uma perda imensa para o jornalismo brasileiro. Um homem íntegro, inspiração para minha geração, que lutou até o fim contra uma doença cruel", escreveu a jornalista Vera Magalhães, editora do BR Político, do portal do Estadão.