Projeto aprovado na ALMG inclui registro de cor e raça nos boletins do coronavírus

Reunião plenária desta quinta-feira ocorreu de modo remoto. (foto: Willian Dias/ALMG)

População negra

Umaprovado pelos parlamentares daestabelece a inclusão danosque detalham, diariamente, o número de casos e mortes em decorrência dono estado. A proposta, aprovada em turno único pelos deputados estaduais, lista uma série depara garantirnada. O texto segue, agora, para sanção do governador Romeu Zema (Novo).A ideia é acrescentar, aos protocolos de atendimento, doenças que acometem especialmente o, como a tuberculose, a anemia falciforme e a hipertensão arterial. Há, ainda, a previsão de treinar ossobre a utilização do recorte de raça e cor na busca ativa por pacientes idosos ou portadores de comorbidades.O PL 1.972/2020 foi apresentado pelas deputadas. Leninha e Andréia são, respectivamente, presidente e vice dado Parlamento Mineiro. A matéria foi analisada na forma de um texto substitutivo, exposto pelo relator André Quintão (PT).Aprovada, também, a concessão deàs. O PL 1.984/2020, também votado em turno único, inclui as chefes de família no rol de grupos vulneráveis com direito a benefícios de proteção social.A proposta, de autoria de, foi votada por meio de um texto alternativo, apresentado pelo relator Ulysses Gomes (PT), e recebeu o aval de 59 deputados. Outros quatro votaram de forma contrária.

A proposta sobre a equidade na atenção à saúde da população negra contempla, ainda, outras minorias étnico-raciais, como os refugiados, e povos tradicionais do estado, como os quilombolas. O texto pleiteia que informações sobre negros em situação de vulnerabilidade sejam colocados nas notificações de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).



“A aprovação do projeto é uma vitória da população negra. Classificar raça e cor nos registros de atendimento, acolhimento e óbitos nos permite definir melhor políticas públicas a essa população. Municípios com territórios quilombolas, por exemplo, são os que têm os menores IDHs de Minas Gerais. Com programas específicos, vamos ajudar uma população que, historicamente, é mais vulnerável”, explicou Leninha.



O Projeto de Lei recebeu 58 votos favoráveis. Seis parlamentares se manifestaram contrariamente.

Na edição especial do Boletim Epidemiológico e Assistencial da COVID-19 no estado, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), há menção ao número de óbitos dividos por raça e cor. Segundo o documento, divulgado nessa quarta-feira, foram contabilizados, em Minas Gerais, 8 negros vítimas fatais da infecção, além de 40 brancos e 18 pardos. Outras 168 mortes, contudo, não têm especificação sobre raça e cor.



Vale lembrar, contudo, que não se trata do levantamento divulgado diariamente pela SES, mencionado pelas autoras do projeto.

Outros projetos

Durante a reunião plenária remota desta quinta, o Legislativo Mineiro aprovou outras duas proposições, também em turno único. Uma delas, construída por, determina quepúblicos, privados ou de campanha disponibilizem,, osmédicos deinternados em decorrência de, como a COVID-19.Segundo a autora do PL 1.934/2020, a ideia é garantir que os familiares tenham ciência do estado de saúde de seus familiares, isolados para evitar a disseminação do vírus. “A proposta é que as informações sejam prestadas diariamente, sob a supervisão de assistentes sociais, de forma a acolher e acalmar a família do paciente nesse momento delicado”, pontuou Ione, na justificativa oficial da matéria., por sua vez, propôs que idosos sejam amparados por um. O objetivo do PL 1.702/2020 é assegurar que a terceira idade possa receber, em casa, conforme a necessidade, tratamentos conduzidos por profissionais como geriatras, psicólogos e nutricionistas.A pauta de votações previa, também, a análise do, que autoriza municípios, hospitais públicos e filantrópicos a utilizarem repasses estaduais destinados à saúde em ações e serviços diferentes dos previstos originalmente. O relator Ulysses Gomes, contudo, fez uso da prerrogativa quepara analisar o projeto.