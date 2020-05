Wilson Witzel é alvo da Polícia Federal em corrupção nos hospitais de campanhas

(foto: Eliane Carvalho/Fotos Públicas)

Mais um governador,(PSC), entra para a lista dos chefes do Executivo do Rio de Janeiro a figurar em inquéritos sob investigação da. Na manhã desta terça-feira, policiais da corporação cumprem mandado de busca e apreensão o, residência oficial dos governadores fluminenses.A operação da Polìcia Federal batizada decumpre mandados de busca e apreensão em 12 endereços do Rio de Janeiro e, também, em São Paulo.

A suspeita da Polícia Federal envolve desvios de recursos para a cosntrução de hospitais de campanha no Rio de Janeiro para assistência oas pacientes contaminados pelo coranavírus, com sintomas graves da COVID-19.



Nota da Polícia Federal



As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Elementos de prova, obtidos durante investigações iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal no Estado, foram compartilhados com a Procuradoria Geral da República no bojo de investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça e apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro", informou a PF em nota.

