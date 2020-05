Senador protocola pedido de impeachment de Heleno após nota em tom de ameaça

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) protocolou junto à Câmara dos Deputados pedido de processo de impeachment do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. A decisão, revelada pelo próprio parlamentar em uma rede social, vem após o general emitir nota, no sábado, falando em "consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional", caso a Justiça decida por apreender o celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, para investigações.



"É inadmissível um ministro de Estado, em 'nota à nação brasileira', intimidar um ministro do Supremo Tribunal Federal", declarou Contarato. "Ele cometeu crime de responsabilidade", completou.



Augusto Heleno reagiu em tom de ameaça à decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), de encaminhar para análise do procurador-geral da República, Augusto Aras, o pedido de apreensão dos celulares de Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).



O ministro do GSI disse que a solicitação é "inconcebível e inacreditável" e que pode gerar consequências.



A fala de Heleno foi duramente criticada no mundo político.



O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) chegou a encaminhar à PGR pedido de investigação criminal contra o ministro.



O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, elogiou o aliado no sábado à tarde. "Somos do mesmo time:", declarou, em frente ao Palácio da Alvorada.