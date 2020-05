Por meio de sua conta no Twitter, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, comentou a divulgação do vídeo da reunião de ministerial de 22 abril. Ao sair do governo, o ex-juiz da Lava Jato apontou o conteúdo da gravação como prova de uma suposta tentativa de interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) na Polícia Federal.

“A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do diretor-geral da PF e a troca na Superintendência do RJ. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação”, tuitou o ex-ministro por volta das 20h de ontem.

*Estagiário sob supervisão do editor Bruno Furtado