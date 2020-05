Guedes: ''A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar''

A fala foi proferida em reunião ministerial no dia 22 de abril (foto: Alan Santos/PR) ministro da Economia, Paulo Guedes, ao falar sobre a importância da China para a economia brasileira, disse: "A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque, para vocês terem uma ideia, pra cada um dólar que o Brasil exporta pros Estados Unidos, exporta três pra China". , ao falar sobre a importância da China para a, disse:, porque, para vocês terem uma ideia, pra cada um dólar que o Brasil exporta pros Estados Unidos, exporta três pra China".





A fala foi proferida em reunião ministerial no dia 22 de abril. O vídeo do encontro foi divulgado hoje após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. A gravação foi apontada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro como prova de interferência política na Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro.









Segundo ele, o governo está conseguindo preservar os "sinais vitais" da economia. "Ela pra mim ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia pra zero, consumo de energia pra quase zero, só respira, mas quando você sai da gruta, você sai pra comer o primeiro bicho que passar. Você tem força", afirmou. O ministro pontuou que "a comida está chegando" e "as exportações estão seguindo".





Guedes falou sobre ações importantes para o governo, como a reforma da previdência, queda de juros e o congelamento do salário dos servidores. E ao falar sobre o que chamou de transformação econômica, afirmou que essas ações irão dar tranquilidade para o governo "ir até o final". "Não tem jeito de fazer um impeachment se a gente tiver com as contas arrumadas, tudo em dia. Acabou! Não tem jeito. Não tem jeito", disse.