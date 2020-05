Profissionais hospitalares gravemente afetados pela COVID-19 podem ser indenizados

Proposta tem o mineiro Reginaldo Lopes (PT) como um dos autores. (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Dependentes

, nesta quinta-feira, em turno único, projeto que prevê o pagamento de umano valor deaos profissionais de ambientes hospitalares que, eventualmente, fiquem permanentemente impossibilitados, de exercer suas funções por conta de sequelas da infecção pelo novo coronavírus. Além de médicos, enfermeiros e demais técnicos em saúde, outros trabalhadores, como motoristas de ambulância, copeiras e seguranças, também são contemplados pela proposta.O Projeto de Lei (PL) 1.826/2020 foi apresentado pelos deputados. Aprovada na forma de um texto substitutivo, a matéria segue, agora, para análise do Senado Federal.“Os índices de contaminação de pessoas que estão trabalhando no enfrentamento à pandemia são alarmantes, em todas as áreas. O Congresso Nacional precisa garantir auxílio àqueles que venham a não ter mais condições de exercer sua profissão devido à COVID-19. Os heróis e heroínas dessa guerra não podem ficar esquecidos”, afirmou Reginaldo.Segundo o texto, cujo relator foi o deputado Mauro Nazif (PSB-RO), em caso de morte, os R$ 50 miil serão pagos aos, herdeiros ou companheiros dos profissionais. Ainda em caso de óbito, os dependentesvão receberpor cada ano restante para tal idade.