"Está na hora de lavantarmos a bandeira branca", diz Alcolumbre em reunião com Bolsonaro e governadores

Na reunião que acontece em Brasília, nesta quinta-feira, entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido ), governadores, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), o senador do Democratas disse que "está na hora de levantarmos a bandeira branca", ao defender o projeto de leiaprovada pelo Congresso de ajuda de R$ 60 bilhões a estados e municípios.

Pontes

O texto depende agora de sanção do presidente. " Essa fotografia ( dele, Alcolumbre), Bolsonaro e Maia) será para aqueles que insistem em nos dividir, vão perder... estamos juntos, aos lado dos governadores, para enfrentar essa pandemia e também para saber que Brasil queremos depois", afirmou o presidente do Senado.Bolsonaro garantiu que o projeto será aprovado, mas com alguns vetos, sem detalhar quais.

Alcolumbre disse ainda que o país tamnbém espera dos governantes políticos que construam "pontes, acima de ideologias e partidos" para que o Brasil possa "vencer essa guerra".

Discórdia

A discórdia entre Congresso e governadores é a questão do reajuste do salário dos servidores. O presidente ainda não se definiu se irá vetar ou não. Governadores são contraários de reajustes salariais

O plenário do Senado aprovou algumas mudanças feitas pela Câmara dos Deputados ao projeto de ajuda financeira a estados e municípios. Entre elas, a inclusão das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das guardas municipais, dos agentes socioeducativos, dos profissionais da educação, limpeza urbana, assistência social e dos profissionais da saúde da União nas categorias que terão reajuste salarial e outros benefícios, como quinquênios durante a crise do coronavírus.