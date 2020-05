Correção: Pesquisa XP Ipespe confirma tendência de alta na reprovação a Bolsonaro

Na nota divulgada anteriormente, havia um erro no segundo parágrafo. A avaliação da gestão do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssima oscilou de 49%, em 30 de abril, para 50% agora, e ante 42% na pesquisa feita em 24 de abril. Segue a nota corrigida.



Pesquisa XP Ipespe de maio concluída na terça feira, 19, confirma a tendência de aumento na reprovação ao presidente Jair Bolsonaro e de redução na sua aprovação. De acordo com o levantamento, o grupo que considera o governo bom ou ótimo oscilou de 27% na rodada concluída em 30 de abril para 25% agora. No levantamento de 24 de abril, essa fatia era de 31%.



Os que avaliam a gestão como ruim ou péssima oscilaram de 49% para 50% de 30 de abril para agora. No levantamento anterior, de 24 de abril, eram 42%. Na mesma linha, também se deteriora a expectativa para o restante do governo, que agora é 48% negativa e 27% positiva, ante 46% e 30% em abril.



Movimento semelhante acontece na área econômica, em que o grupo que avalia que a economia está no caminho errado saltou de 52% para 57%, enquanto os que veem a economia no caminho certo passaram de 32% para 28%.



Ainda, 34% afirmaram que alguém em seu domicílio já recebeu o beneficio emergencial de R$ 600 e outros 14% afirmaram que ainda vão receber o dinheiro.



A pesquisa XP Ipespe ouviu mil pessoas em todo o País entre os dias 16 e 18 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais.



Os entrevistados foram questionados também sobre impactos da crise causada pelo coronavírus. Para 68%, o pior ainda está por vir, enquanto 22% avaliam que o pior já passou.



A pesquisa mostra que se mantém alto o apoio ao isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia. Para 76%, ele é a melhor forma de se prevenir e tentar evitar o aumento da contaminação pelo coronavírus, enquanto 7% discordam.



Outros 14% avaliam que ele está sendo exagerado. Em relação à duração do isolamento, 57% defendem que ele deve continuar até que o risco de contágio seja pequeno.



O levantamento também registra uma redução na avaliação positiva da ação dos governadores para o enfrentamento à crise. São 46% os que apontam que a atuação é boa ou ótima, contra 53% na última pesquisa.



Os que acreditam que a atuação é ruim ou péssima saíram de 16% para 23%. A atuação de Bolsonaro na crise é vista como boa ou ótima por 21% e como ruim ou péssima por 58%.