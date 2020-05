CORREÇÃO: Diretor da Anvisa que esteve em manifestação testa positivo p/ covid-19

A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O diretor-presidente substituto da Anvisa participou de manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro em março, portanto, há dois meses e não como constou. Segue texto corrigido:



Cerca de dois meses após participar de manifestação ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Barra Torres anunciou que testou positivo para a doença durante participação em reunião da comissão externa da Câmara dos Deputados que trata de ações contra a covid-19, na tarde desta terça-feira, 19.



Na conversa com parlamentares, por videoconferência, o diretor da Anvisa contou que demorou alguns dias para suspeitar que poderia ter contraído o novo coronavírus. Barra Torres afirmou que só entrou em isolamento social após os sintomas persistirem e decidir consultar um médico. Antes disso, ele manteve compromissos presenciais com autoridades, assim como tem ocorrido no restante do governo.



Nas últimas duas semanas, o diretor teve encontros na sede da Anvisa, segundo a sua agenda oficial. Entre eles, consta a presença de parlamentares como o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e o deputado Marcos Pereira (MDB-RS). No dia 6 de maio, Barra Torres também participou de reunião no Ministério da Casa Civil, no Palácio do Planalto.



"Na semana passada apresentei sintomas gerais que inicialmente não me fizeram suspeitar da covid-19, entretanto, devido à intensidade e persistência (dos sintomas), passei por consulta médica e o diagnóstico, naquela época hipotético, foi lançado. Entrei em isolamento social, conforme prescrição médica. Efetuadas as testagens, na última sexta, eu tive o resultado positivo pelo RT-PCR para a covid-19", disse o diretor da Anvisa na reunião da Câmara.



Barra Torres ponderou que os seus sintomas ainda o permitem trabalhar e que permanecerá à frente da Anvisa. "Assim, prossigo na condução dos trabalhos da agência e da diretoria colegiada", declarou aos deputados.



No dia 15 de março, Bolsonaro descumpriu recomendações de isolamento social durante a pandemia e, acompanhado de Torres, participou de um protesto em frente ao Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente fez selfies com o rosto colocado e tocou nas mãos das pessoas. Em alguns momentos da transmissão do encontro, Barra Torres aparece filmando os cumprimentos entre Bolsonaro e os apoiadores presentes.



A presença do diretor da Anvisa na manifestação causou perplexidade em técnicos da área da Saúde do governo. Para eles, a ida de Bolsonaro ao ato acompanhado de Barra tira crédito da campanha de prevenção que vinha sendo feita e confunde a população.



