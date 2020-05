Carlos Bolsonaro critica prefeito por causa de decreto que determina isolamento social

(foto: Caio César/CMRJ)

“MEU DEUS! Da série: medidas de governadores e prefeitos.... Prudência, sofisticação, biografia, ciência, socialismo e liberdade…”, escreveu Carlos.

O vereador em diversas oportunidades se manifesta contra prefeitos e governadores que aderem ao isolamento horizontal. Um dos mais criticados por Carlos é João Dória (PSDB/SP), governador de São Paulo. O ex-ministro Sergio Moro, por causa das denúncias feitas a Jair Bolsonaro, também é um dos alvos constantes de Carlos.

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ), que também é filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18), para defender mais uma vez sua posição contrária ao isolamento horizontal. Carlos criticou um decreto feito pela Prefeitura de Três Lagoas/MS, que regulamenta o número de pessoas em locais públicos e privados, com intuito de evitar aglomeração.