Rio tem novo panelaço contra Jair Bolsonaro

O Rio registrou mais uma noite de gritos e panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado. Os protestos aconteceram logo no início do Jornal Nacional, quando foram apresentados os números de mortes e de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.



As manifestações foram fortes na zona sul, em bairros como Copacabana, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho. No Grajaú, na zona norte da cidade, também houve protestos. Alguns gritaram "Bolsonaro assassino".