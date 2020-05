Zema reage e afirma não ter recursos para salários

Com seus secretários, governador disse não ter visto proposta da Assembleia e defendeu união entre poderes para superar a crise (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Déborah Lima e Mathes Adler





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu entrevista coletiva ontem na Cidade Administrativa ao lado de seus secretários, para detalhar a situação financeira do estado e garantiu não ter tido acesso ao Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa, que pode fundamentar seu impeachment em caso de atraso de repasses financeiros ao Legislativo e Judiciário. Zema pregou união entre os poderes para superar a crise e disse que 'visões distintas' não vão contribuir neste momento. Segundo ele, não há recursos para os salários dos servidores e os repasses aos outros poderes no momento.

“Não tive acesso ao projeto. Meu dia foi bastante corrido. Vamos avaliar criteriosamente a questão. O grande problema de Minas é financeiro. Temos de convergir para um entendimento. Nossos números estão abertos. Se os técnicos quiserem vir acompanhar os números, as contas estão totalmente abertas. O que queremos é a solução”, disse.

Em seguida, Zema desabafou sobre as obrigações previstas em lei, como o repasse de verbas aos poderes e o pagamento do funcionalismo público estadual. De acordo com o governador, seria melhor se as leis resolvessem os problemas financeiros do estado. “Não haverá recursos para nós pagarmos, integralmente, a folha do funcionalismo do Executivo e o repasse aos poderes. A lei me manda fazer as duas coisas, mas se ela resolvesse o problema de caixa, ficaria satisfeito”, concluiu.

Zema disse também que pretende pagar os salários dos servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, ou seja, profissionais da saúde e segurança pública, antes de todo o restante do funcionalismo público. O governador, no entanto, não deu uma previsão para que todos tenham os pagamentos creditados na conta.

“Desde que assumi, tive o privilégio, até março deste ano, de todos os meses sinalizar para o funcionalismo público do Executivo em qual data receberia sua remuneração. Infelizmente não consegui fazer isso nem em abril nem agora em maio, devido a essa queda na receita. Os números ficaram totalmente imprevisíveis e não vou mentir, não vou fazer compromisso e não cumprir. Vou ser muito claro: não sei a data porque não tenho dinheiro e não sei que dia vou conseguir esse valor para pagar. Essa é a situação do estado”, concluiu.





Prioridades Ao detalhar a crise financeira que Minas Gerais enfrenta, agravada pela pandemia do coronavírus, o governador estabeleceu prioridades para destinar os recursos disponíveis no estado. De acordo com o governador, o combate ao coronavírus está no topo da lista de prioridades de destinação de recursos do governo de Minas. Zema disse que ‘não vai brincar com vidas humanas’ e que está concentrando esforços para minimizar os efeitos da COVID-19 no estado, mas, ao mesmo tempo, procurando soluções para não comprometer ainda mais os cofres públicos.

“Não vamos brincar com vidas humanas. Já fizemos uma série de medidas com custo muito abaixo do mercado. O hospital de campanha custou R$ 5 milhões, 80% doado pela iniciativa privada. Custo por leitos baixíssimo. Conseguimos abrir leitos de UTI, principalmente no interior, também a custo baixíssimo. Compramos 1.047 respiradores com recursos que estavam em depósito judicial na questão Vale e Samarco, nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Já consertamos a metade de 423 respiradores que não estavam operando. Fomos o único estado do Brasil que comprou EPIs para as prefeituras, repassando a preço de custo. E tínhamos 7% dos leitos de UTI ocupados até ontem com pacientes com COVID-19”, afirmou Zema.





Ajuda Após apresentação de números pelo secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, Zema admitiu que espera um mês de maio pior do que o de abril, em função da queda de receitas. O governador disse aguardar a ajuda do governo federal, mas alertou que o dinheiro não vai equacionar as contas. “Se em abril a situação foi grave, em maio será ainda mais grave. A perda tributária foi maior. Esperamos que a ajuda do governo federal chegue este mês. Mas é apenas uma parte. Não vai equacionar o problema.”