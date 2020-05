'Mudanças constantes na Saúde comprometem o enfrentamento da pandemia', afirma Dom Walmor

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) ministro da Saúde no governo Bolsonaro, em meio à pandemia do novo coronavírus, preocupa todos os setores da sociedade. Na tarde desta sexta-feira (15), o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, disse que " mudanças constantes no Ministério da Saúde comprometem o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e mostram fragilidades que precisam ser enfrentadas com cidadania, fé e esperança". A substituição de mais umno, em meio à, preocupa todos os setores da sociedade. Na tarde desta sexta-feira (15), o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),, disse que " mudanças constantes no Ministério da Saúde comprometem o enfrentamento da pandemia dae mostram fragilidades que precisam ser enfrentadas com cidadania, fé e esperança".









Desde o começo do isolamento social imposto pelas autoridades sanitárias, a posição de dom Walmor tem sido a de segui-las com rigor, evitando aglomerações em missas, procissões e outras celebrações religiosas. Dessa forma, as pessoas devem acompanhar pela televisão, internet ou rádio, e rezem em casa, como faziam os cristãos nos primórdios, quando não havia templos.