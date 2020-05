Ameaça em caso de atraso nos repasses do orçamento

Humberto Martins e Guilherme Peixoto

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou ontem o Projeto de Lei 1938/2020, que torna crime de responsabilidade o atraso dos repasses orçamentários para a própria os poderes Judiciário, Legislativo, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual. Com a nova regra, o governador pode ser alvo de um processo de impeachment caso atrase os pagamentos.

O texto original do PL, apresentado pelo próprio governador Romeu Zema (Novo), não continha essa previsão, que foi incluída durante a tramitação na ALMG. O projeto ainda precisa passar por sanção do Executivo. Excepcionalmente durante a pandemia, os Projetos de Lei tem sido apreciados em apenas um turno. De acordo com o texto substitutivo, aprovado nesta quinta, nem mesmo reconhecimento de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 autorizariam o atraso dos pagamentos.

Em nota divulgada no fim da noite de ontem, a Assembleia informou que o PL 1938/20 apenas ratifica uma previsão constitucional sobre o atraso do pagamento dos repasses. “Esclarecemos que o projeto de lei 1938/2020 somente reafirma o que está previsto no artigo 168 da Constituição Federal de 1988, que prevê o repasse dos duodécimos – prerrogativa e base para as democracias em todo o mundo. Os três poderes constituídos devem atuar harmonicamente e de forma independente, garantindo, assim, suas atuações específicas, sem que um subjugue o outro”, diz a nota.

No texto, o Legislativo lembra ainda que há decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre atraso no repasse de recursos aos demais poderes conforme determina a Lei Orçamentária. Na decisão, o ministro Luiz Fux determina ser dever constitucional do Executivo realizar o repasse do duodécimo até o dia 20 de cada mês.





Cultura Os deputados estaduais mineiros aprovaram ainda, em turno único, a concessão de renda mínima emergencial aos trabalhadores da área cultural. A proposta libera o pagamento de um auxílio, no valor de 50% do salário mínimo – atualmente fixado em R$ 1.045 –, aos profissionais vinculados a micro e pequenas empresas do setor. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o texto foi analisado em regime de urgência e, agora, segue para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

O Projeto de Lei (PL) 1.801/2020, sobre o benefício emergencial aos trabalhadores ligados à arte, foi apresentado pelo presidente da Comissão de Cultura do Parlamento Estadual, Bosco (Avante). Segundo o texto, o auxílio será concedido mensalmente enquanto forem sentidos os efeitos do estado de emergência decretado em função da pandemia.

“A produção cultural é um dos ramos mais afetados da economia, visto que sofre com a queda vertiginosa de sua demanda, por não ser uma atividade básica, sofrendo com as políticas restritivas impostas pelo Poder Público, e, por vezes, incitar a formação de aglomerações (espetáculos de teatro, de circo e apresentações literárias ou musicais, por exemplo), o que contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, explica o deputado, na justificativa do projeto.

Segundo Bosco, o custeio do auxílio será possibilitado por recursos provenientes do Fundo de Erradicação da Miséria (FEM). O texto, aprovado por 68 dos 71 parlamentares participantes da votação, incorpora propostas de apoio ao setor cultural apresentadas por Beatriz Cerqueira, Dr. Jean Freire e Cristiano Silveira, todos do PT, e Gustavo Mitre (PSC). A relatoria da matéria coube ao deputado Ulysses Gomes (PT).





Calamidade Durante a reunião plenária de ontem, os parlamentares deram aval também a um Projeto de Resolução (PRE) que ratifica o estado de calamidade pública declarado por 55 municípios do estado. Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é uma das cidades contempladas pelo texto, também votado em turno único. Os decretos de calamidade já vigoram em cada uma das localidades. A aprovação do PRE 96/2020, contudo, autoriza as administrações municipais, conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a suspender os prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento à pandemia.