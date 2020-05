Se algum governador é contra decreto das academias, vá à Justiça, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse durante Live nesta quinta, 14, que os governadores que discordarem do decreto presidencial - que incluiu academias, salões de beleza e cabeleireiros entre as atividades econômicas essenciais - podem ou apresentar uma alteração no Congresso Nacional ou reclamar ao Judiciário.



"Que entre com um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito o nosso decreto", disse Bolsonaro. "Ou então vá na Justiça que pode aí uma autoridade do Judiciário dizer que é inconstitucional", afirmou o presidente na transmissão ao vivo.