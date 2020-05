Bolsonaro para jornalistas: 'Gostaram da minha máscara da PF?'

(foto: Reprodução/Twitter) presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ( DEM -RJ), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar sobre a preocupação com a economia durante a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro além de contar sobre a reunião, brincou sobre sua máscara de proteção. “Gostaram da minha máscara da PF? A PF agora é do Brasil, sempre foi independente”, brincou. Essa foi uma das poucas vezes, em que Bolsonaro concedeu entrevista usando o acessório de proteção. Depois que se reuniu com opresidente da Câmara dos Deputadosvoltou a falar sobre adurante a pandemia do novo. Em entrevista em frente ao, Bolsonaro além de contar sobre a reunião, brincou sobre sua, brincou. Essa foi uma das poucas vezes, em que Bolsonaro concedeu entrevista usando o acessório de proteção.









Bolsonaro disse que a reunião com Maia foi produtiva. Ele afirmou que o deputado vai auxiliá-lo a conversar com os governadores em prol da abertura do comércio. Ao ser questionado sobre a reaproximação, o presidente, fez mais uma piada sobre casamento. “Não é porque não trago uma pessoa para jantar que nosso casamento acabou.”





O presidente ainda fez um alerta. De acordo com ele, a união não tem o dinheiro suficiente para manter o auxilio emergencial. “As pessoas não vão ter o que comer. A União não tem como continuar a pagar isso…”, explicou.





Após meses distanciados e várias trocas de farpas, Bolsonaro e Maia tiveram um encontro na tarde desta quinta-feira (14) no Palácio do Planato. O encontro foi articulado pelos ministros Luiz Eduardo Ramos , da Secretaria de Governo , e Braga Netto, da Casa Civil, a pedido de Bolsonaro, com o intuito de promover uma reaproximação com o Legislativo.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa