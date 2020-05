Exames de Bolsonaro deram negativo

Brasília – Depois de dois meses de polêmicas e batalhas judiciais que precisaram de intervenção do Supremo Tribunal Federal, os três exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para a detecção da COVID-19 foram divulgados. E deram negativo. Os resultados foram apresentados pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Eles foram entregues ao STF no processo feito pelo jornal O Estado de S.Paulo, que pedia para acessar os laudos. A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou os testes no gabinete do ministro na terça-feira. Como Lewandowski trabalha em casa, em razão das medidas de combate ao novo coronavírus, o material foi enviado a ele apenas na manhã de ontem.





A AGU já havia antecipado que os exames testaram negativo em nota. A decisão de entregar os testes foi feita antes de Lewandowski decidir sobre recurso do jornal paulista a respeito da divulgação do diagnóstico. Na sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior de Justiça (STJ), João Otávio Noronha, suspendeu decisão da Justiça Federal que garantia ao jornal o acesso ao documento. O jornal argumentou ao Supremo que a "liberdade de imprensa também pressupõe não haver obstáculos para a obtenção de documentos que sejam de interesse público".





"Não haveria de ser pleno o fluxo informativo defendido por essa corte se a atividade jornalística, além do livre-arbítrio na publicação de notícias e críticas, não estivesse também amparada no direito de, isenta de qualquer embaraço, e por qualquer meio, tomar conhecimento de fatos relevantes. Noutras palavras, inexiste liberdade de imprensa se não for desimpedida a colheita, obtenção e o recebimento de informações e documentos de interesse público pelos jornalistas", declararam os advogados que assinam a ação.





Os testes entregues ao ministro não tem o nome de Jair Bolsonaro e sim um codinome usado como “fantasia”. Os pseudônimos usados por Bolsonaro para fazer exames do novo coronavírus foram "Airton Guedes", "Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz" e “Paciente 05”. No primeiro exame, feito em 12 de março, o nome do paciente consta como Airton Guedes. O segundo teste, em 17 de março, está no nome de Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz. É possível saber que os dois exames são realmente do presidente pelo número do CPF. Os dois laudos foram emitidos pelo laboratório Sabin e solicitados por médicos do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.