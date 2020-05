Doria manifesta solidariedade a Witzel: foi covardemente ofendido pelo presidente

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse manifestar solidariedade ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), após ser "covardemente atacado" pelo presidente Jair Bolsonaro durante reunião ministerial, cujo registro em vídeo foi exibido pela Polícia Federal como parte das investigações a respeito da demissão do agora ex-ministro Sérgio Moro.



"Vivemos fase mais crítica do País nos últimos cem anos", disse o governador. "Não precisamos de ofensas e brigas", afirmou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.