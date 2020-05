'O problema do Brasil não é só esse', diz Bolsonaro sobre COVID-19

Bolsonaro voltou a criticar medidas restritivas tomadas em estados e municípios. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Atividades essenciais

O presidente(sem partido), nesta terça-feira, quecom o, mas também sobre outras doenças. Na porta do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivoque aEm outro momento, ele voltou a criticar as medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos.“Ele (Teich) pegou uma situação complicada. O Ministério da Saúde, em si, já é um problema, tendo em vista vícios que tínhamos ali, e ainda pega com a crise da pandemia. Tenho conversado com ele. Pretendo conversar amanhã novamente, para buscar minimizar o sofrimento das pessoas acometidas não só pelo vírus, bem como por outras enfermidades, pois”, comentou.Defensor da retomada das atividades econômicas, Bolsonaro voltou a teceràsdefinidas porante a pandemia. “Reconheço a questão da vida, lamentamos cada vida que se vai, mas o desemprego mata. Tem muita gente que já contraiu o vírus, nem sabe, e pode voltar ao mercado de trabalho. O jovem pode voltar ao trabalho com algumas responsabilidades.”, pontuou.Nesta terça-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), admitiu que pode adotar o isolamento irrestrito caso organismos de saúde recomendem . Pelas redes sociais, Bolsonaro já havia entrado em atrito com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) , onde o lockdown já vigora.Bolsonaro comentou o decreto que liberou o funcionamento de barbearias, salões de beleza e academias esportivas., opinou o presidente, ao mencionar as academias. Em outro momento, eleo humorista, famoso nos anos 1990 por enaltecer as atividades físicas, e que voltou a ganhar projeção ao gravar vídeos ao lado do chefe do Executivo durante manifestação do último dia 3.Ele sugeriu que. “Compete a mim decidir quais são as profissões necessárias. Se alguém for contra, procure um parlamentar e entre com um Projeto de Decreto Legislativo para anular meu decreto ou, então, entre na Justiça. Esse é o caminho democrático a quem acha que meu decreto foi além do que deveria ter sido feito”, pontuou.O presidente ainda pediu à imprensa sugira outras profissões que possam ser classificadas como essenciais.