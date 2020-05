Zema sobre decreto de Bolsonaro: 'decisão é de cada prefeito'

O governador de Minas Gerais,(Novo), afirmou nesta terça-feira (12) que a opção pela reabertura de, incluídas comopor meio de decreto do presidente(sem partido), caberá às prefeituras do estado. " A decisão é de cada prefeito, que deverá analisar o cenário da saúde da cidade, como já decidiu o. O decreto federal (...) não altera a autonomia de gestão dos municípios", postou o governador em sua conta no Instagram.

Na mesma publicação, Zema mencionou a possibilidade de flexibilização da quarentena nas cidades mineiras segundo orientações explicitadas no programa. Em vigor desde 30 de abril, o projeto disponibiliza protocolos sanitários para a retonamada gradual das atividades econômicas às localidades que desejem fazê-lo. "A recomendação do governo de Minas tem o objetivo de orientar as prefeituras, priorizando e preservando a saúde da população. Sedo assim, ficará a critério de cada prefeito aderir ao programa e seguir os protocolos em seu município", destacou o chefe do executivo estadual.