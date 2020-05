Bolsonaro e ministros participam de cerimônia de hasteamento da bandeira

Acompanhado de toda a cúpula de ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (12) da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada. Em seguida, o chefe do Executivo e os ministros participam de reunião do Conselho de Governo.



Antes da cerimônia, o presidente cumprimentou apoiadores que estavam em frente ao Alvorada para assistir à cerimônia. Além da bandeira brasileira, foram hasteadas as do Mercosul e do Pavilhão Presidencial. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também estava presente ao evento.



Nesta terça-feira, na agenda de Bolsonaro também consta, à tarde, reuniões individuais com os ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Paulo Guedes, da Economia.