Valeixo: Bolsonaro queria alguém com mais afinidade

Maurício Valeixo disse que concordou que sua exoneração foi publicada ''a pedido'' (foto: GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO)





Brasília – O delegado Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da Polícia Federal, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro queria tirá-lo do comando da corporação para colocar no lugar alguém com quem tivesse “mais afinidade” e que lhe telefonou informando-o de que sua exoneração seria publicada como “a pedido”. Em depoimento à PF ontem, Valeixo declarou que o chefe do Executivo não apresentou motivos técnicos para fazer a troca. O depoimento durou quase sete horas. Valeixo foi ouvido por dois delegados e três procuradores e confirmou que não pediu demissão, o que complica a situação do presidente Jair Bolsonaro, acusado por Sergio Moro de tentar interferir na PF.





O presidente afirmou que Valeixo tinha pedido exoneração e essa informação chegou a ser publicada no Diário Oficial da União. Além de Valeixo, ouvido em Curitiba, prestaram depoimento, mas em Brasília, os delegados Ricardo Saadi, ex-superintendente do Rio, e Alexandre Ramagem, que é próximo da família Bolsonaro e chegou a ser nomeado para o comando da corporação, mas teve a posse barrada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





Exonerações publicadas no Diário Oficial da União com o termo "a pedido" indicam que o ocupante do cargo pediu para deixar a função. Quando o termo não é publicado, indica que o funcionário foi demitido. "Nessa ligação, o presidente Bolsonaro comunicou ao depoente [Valeixo] que sua exoneração do cargo de diretor-geral ocorreria [...] indagou ao depoente se ele concordava que a publicação se desse como 'a pedido', momento em que o depoente disse que sim", segundo o depoimento.





Valeixo foi exonerado do cargo em 24 de abril. A exoneração, publicada "a pedido", foi assinada por Bolsonaro e pelo então ministro da Justiça Sergio Moro. A demissão de Valeixo levou Moro a se demitir. Isso porque, ao anunciar a saída do governo, Moro afirmou que Bolsonaro havia tentado interferir politicamente na PF. Moro disse também que não havia assinado a exoneração de Valeixo nem recebido o pedido de exoneração do então diretor-geral da PF. As declarações de Moro levaram à abertura de inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, para investigar a suposta tentativa de ingerência de Bolsonaro na PF.





INDICAÇÃO "Para o depoente [Valeixo], a partir do momento em que há uma indicação com interesse sobre uma investigação específica, estaria caracterizada uma interferência política, o que não ocorreu em nenhum momento sob o ponto de vista do depoente; que em duas oportunidades, uma presencialmente, outra pelo telefone, o presidente da República teria dito ao depoente que gostaria de nomear ao cargo de diretor-geral alguém que tivesse maior afinidade, não apresentando nenhum tipo de problema contra a pessoa do depoente; que o depoente registra que o presidente nunca tratou diretamente com ele sobre troca de superintendentes nem nunca lhe pediu relatórios de inteligência ou informações sobre investigações ou inquéritos policiais."





Valeixo também abordou no depoimento a troca no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No ano passado, em agosto, o então diretor Ricardo Saad deixou o cargo. Ele era criticado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. "[Valeixo disse] que em junho de 2019 foi consultado pelo ex-ministro Sergio Moro sobre a possibilidade de troca do superintendente do Rio de Janeiro, dr. Saad, pelo dr. Saraiva, então superintendente do Amazonas; [disse também] que segundo o dr. Moro, esse nome havia sido ventilado pelo presidente da República; que não sabe dizer por quais razões o presidente da República teria sugerido aquele nome", declarou Valeixo em outro trecho.



Ministro Alexandre de Moraes vetou indicação de Ramagem para a PF (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL )



MP denuncia dupla

que ameaçou ministro





O Ministério Público de São Paulo denunciou dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que participaram do protesto no último dia 2 em frente ao prédio onde mora o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Antonio Carlos Bonzeri e Jurandir Alencar foram denunciados à Justiça por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. A promotora Alexandra Milaré Santos também pediu que as penas fossem agravadas pelo fato de os crimes terem sido cometidos contra funcionário público em razão de suas funções e na presença de várias pessoas. Além disso, o pedido de agravo também foi feito por as ofensas terem sido realizadas durante evento de "calamidade pública", ou seja, durante a pandemia do novo coronavírus.





"[Os manifestantes] permaneceram por aproximadamente duas horas em via pública, oportunidade em que, utilizando-se de um microfone acoplado a alto-falante em carro de som, realizaram diversas ameaças à vítima, tais como 'você e sua família jamais poderão sair nas ruas deste país, nem daqui a vinte anos' e 'nós iremos defenestrá-los da Terra', bem como pelo fato de possuírem um caixão acoplado em um dos automóveis utilizados, simulando a morte do ofendido", justificou a promotora. Antônio Carlos Bronzeri também foi alvo de outra ação do MP na sexta-feira, que retirou do ar vídeos de sua autoria que divulgavam a falsa informação de que a pandemia de COVID-19 não existe.





Federação aponta desconforto





A insistência do presidente Jair Bolsonaro na nomeação de Alexandre Ramagem à diretoria-geral da Polícia Federal gerou desconfiança e desconforto na entidade, segundo o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Antônio Boudens. Ramagem seria o indicado ao posto, mas a nomeação foi barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Ramagem então foi indicado à diretoria-geral da Agência Brasileira de Inteligência, enquanto Rolando Alexandre de Souza foi para a PF.





Ramagem chegou a visitar Bolsonaro no domingo, um dia antes de depor à Polícia Federal sobre as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que acusou o presidente de tentativa interferência na corporação. Segundo Boudens, a proximidade entre Bolsonaro e Ramagem, mesmo após as indicações, não foi bem recebida na PF. "Isso acaba gerando não só uma desconfiança, mas o desconforto. Há vários nomes com competência para assumir a gestão da Polícia Federal. Os últimos nomes que foram veiculados – Delano Cerqueira e outros –, todos tinham condições de assumir a Polícia Federal sem atrair para si essa atenção negativa sobre a proximidade com o presidente, que poderia gerar algum tipo de interferência ou pior, ter sido motivada essa insistência em nome apenas por uma questão pessoal, de proximidade ou de busca de lealdade como condição exigida pelo presidente da República", disse Boudens.





"Essa insistência gera desconforto, acaba atraindo uma atenção muito ruim para o gestor da Polícia Federal que vai assumir", acrescentou o dirigente. Ele ressaltou ainda que o nome de Ramagem era bem-visto na categoria e lembrou que as nomeações para cargos como a diretoria-geral da PF são prerrogativas legais do próprio presidente. Lamentou, entretanto, que "o momento escolhido não foi bom". “Estamos em meio a uma crise de uma pandemia, também há uma expectativa que mais trabalhos sejam feitos. Temos setores que não podem parar, precisam de decisão administrativa", argumentou. "Precisamos de um gestor com caráter permanente para que esses serviços sejam mantidos", disse ele em entrevista à CNN Brasil.





SEM JUSTIFICATIVA Boudens demonstrou desconforto também com a saída de Maurício Valeixo, exonerado em abril. A saída foi o estopim para a demissão de Moro. "As mudanças na gestão da Polícia Federal, de tempo em tempo são normais. O que nos pareceu agora é que, no momento, não foram encontradas justificativas plausíveis para a substituição. Isso gerou nosso alerta. Para isso, precisamos muito dos próximos encaminhamentos, analisar os próximos desafios, as próximas medidas que esses gestores vão tomar à frente da Polícia Federal", explicou. "Eles atraíram para si uma visão de que podem ter sido escolhidos com algum intento, mas nosso papel agora é analisar essas gestões, e daqui pra frente, termos a certeza de que a Polícia Federal vai continuar com seu trabalho isento", completou.