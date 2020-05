Nabhan defende Tereza Cristina

Diante da especulação de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, poderia deixar o governo de Jair Bolsonaro diante dos ataques das redes bolsonaristas, o secretário de assuntos fundiários, Nabhan Garcia, negou que tenha interesse em assumir o posto.



Ao Estadão, ele disse que a saída da ministra "é uma mentira" e que ele nunca atuou para comandar a pasta. "Jamais cobicei o cargo da ministra Tereza. Nunca, não quero. Ela é, inclusive, muito mais competente do que eu para comandar o Ministério da Agricultura", disse Nabhan.



Filiada ao DEM, a ministra passou a ser alvo de bolsonaristas após a saída de seu parceiro de legenda, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.