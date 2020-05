Sobram críticas para Regina

Em entrevista à CNN Brasil, secretária minimizou mortes pela COVID-19, homenageou a ditadura militar e se irritou ao receber críticas (foto: Reprodução)







Mais de 24 horas depois de um ataque de fúria em entrevista para a CNN Brasil, a atriz e secretária especial da Cultura, Regina Duarte, continua sendo um dos assuntos mais discutidos entre autoridades, artistas e usuários das redes sociais. Na noite de quinta-feira, enquanto era entrevistada, a secretária cantou música em homenagem à ditadura militar, minimizou as mortes pela COVID-19 e se irritou ao ouvir um apelo da também atriz Maitê Proença para que o governo federal dialogasse mais com a classe artística durante a pandemia.





Após a entrevista, as críticas vieram de todos os lados. Um dos antigos amigos da secretária de Cultura, o escritor, roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco, desabafou em rede social. “Fiquei chocado quando na entrevista você achou ‘normal’ as mortes e chancelou a tortura. Dói mais e mais vê-la assim. O que aconteceu com você, Regina?", questionou.





A atriz Fernanda Paes Leme também foi uma das que criticaram duramente as declarações da secretária e chegou a dizer: “Regina Duarte demonstrou sua falta de dignidade e humanidade e expôs sua verdadeira face. Lamento por nós; por ela, eu tenho desprezo.”





O ator Bruno Gagliasso publicou um longo texto em sua conta no Instagram, destacando o sarcasmo da atriz quanto às mortes e torturas durante a ditadura militar (1964-85). “Não dá pra desculpar o seu deboche com torturados pelo Estado, sua naturalização da barbárie”, comentou.





Em outra parte do texto, o ator também criticou a falta de ações da secretaria comandada pela atriz, durante a pandemia de coronavírus: “Não dá pra desculpar seu silêncio, sua falta de projetos, a forma como você trata os trabalhadores do audiovisual brasileiro. Não dá pra desculpar sua falta de diálogo com a categoria, a sua estupidez com jornalistas e ex-colegas de trabalho”, continuou.





Na mesma linha, a cantora Anitta, que tem mais de 46 milhões de seguidores em sua conta no Instagram, fez um longo comentário em uma publicação de Regina Duarte na rede social: “E as famílias que perderam parentes com a do- ença? Como se sentiriam ouvindo um depoimento de quem faz pouco caso do momento?”, perguntou. O cantor Lulu Santos, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Twitter, foi direto: “Regina Du- arte atualizou a noção de vergonha alheia. Repúdio? Não, repulsa”, publicou.





Ontem, em uma entrevista ao jornal O Globo, a atriz pivô da fúria de Regina Duarte, Maitê Proença, lamentou as declarações da secretária e afirmou que o convívio da colega de profissão com o governo Bolsonaro a teria contaminado.





Reação no Congresso As críticas à secretária não ficaram apenas entre a classe artística. O deputado federal Marcelo Freixo (Psol/RJ), do grupo de oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, acusou Regina Duarte de ser a “namoradinha de um Brasil autoritário e torturador”, fazendo um trocadilho com o apelido da atriz.





Já a ex-senadora pelo Acre e ex-candidata a presidente da República Marina Silva (Rede) disse que a entrevista foi um “show de horror”. Além disso, logo após a entrevista, a liderança do Psol protocolou um requerimento convocando, de forma virtual, a secretária especial de Cultura para prestar esclarecimentos ao plenário da Câmara sobre a defesa ao regime militar.





“Não restam dúvidas de que não possuem qualquer apreço pela democracia. São comportamentos reiterados e permanentes de afronta à Constituição Federal e aos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil, como mais esse episódio protagonizado pela secretária”, destacou a líder do partido na Câmara, Fernanda Melchiona.





Defesa de apoiadores Ainda que em número bem menor do que os críticos, há aqueles que defenderam Regina Duarte. Em post no Facebook, o ator Carlos Vereza disse que a secretária, “ao invés de ficar só reclamando, largou uma série de projetos de sua produtora para fazer algo por uma categoria notadamente desunida”. O artista também criticou a CNN Brasil por, segundo ele, insistir em pautas provocativas.





O escritor e guru da ala bolsonarista, Olavo de Carvalho, também defendeu a secretária e atacou a atriz Maitê Proença: “Maitê, a Regina não tem obrigação nenhuma para com uma classe que sempre viveu de dinheiro público. Ela tem para com os milhões de brasileiros que pagam o salário dela e o de toda essa maldita classe de vampiros”, escreveu Olavo.





Além deles, o ex-comandante do Exército Brasileiro general Villas Boas publicou em sua conta no Twitter um texto em defesa da secretária. O militar, que é muito respeitado pelas Forças Armadas, parabenizou Duarte e ressaltou que ficou encantado com a “demonstração de humanismo, grandeza, perspicácia, inteligência, humildade, segurança, doçura e autoconfiança” da secretária.





Mais tarde, também nas redes sociais, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, utilizou palavras de Villas Boas para parabenizar Regina Duarte. Nos últimos dias, o ex-deputado vem se aproximando do governo Bolsonaro para garantir cargos na administração pública em troca de apoio no Parlamento.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes