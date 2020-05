Troca de ministros

Impeachment

Insuportável

O ex-presidente da República Luiz Inácioda Silva (PT) chamou o presidente Jair(sem partido), nesta sexta-feira, de "irresponsável e insensível" ao lidar com a pandemia do novo coronavírus no país."Ele (Bolsonaro) é tão mal para o Brasil como é o. Nós não temos um presidente", sentenciou Lula, para quem o presidente protagonizou, nessa quinta-feira (7), ao ir à sede do Supremo Tribunal Federal, um ato de "pirotecnia". "Autoritário e tentando pressionar o STF", avaliou, durante entrevista a uma rádio de Belém, Pará.De acordo com o ex-presidente, Bolsonaro deveria agir para enfrentar a pandemia. Lula defendeu a criação de um comitê reunindo governadores eEm vez de Bolsonaro ficar "criandotodo santo dia". "Ele não é obrigado a fazer tudo, mas é obrigado a não fazer papel", afirmou Lula.O ex-presidente também disse ainda que a reiterada defesa do presidente, desde o início da pandemia, contra onão resolve o problema da crise econômica.Lula também questionou garantias deque estão sendo ofertadas para quem trabalha. "Qual a garantia que vão dar (governo e empregadores) para que ele (trabalhador) volte a trabalhar?", pontuou o ex-presidente. "Sem ela (garantia), está induzindo um ser humano a virar defunto".Lula disse que é direito de todo e qualquer presidente fazer troca de ministros, se referindo às demissões dos ministros Luiz Henrique(Saúde) e Sérgio(Justiça)."É uma questão do presidente da República, mas para colocar alguém melhor", avaliou Lula, fazendo menção ao atual ministro da Saúde, Nelson Teich.Para Lula,não tem qualificação para assumir o ministério. "Ele é um homem de negócio, de médico ele só tem o diploma. Mesmo se não fosse (médico), poderia (ser ministro), se entendesse do sistema público de saúde", destacou LulaSobre o ex- juiz Sérgio Moro, Lula opinou que ele "foi pouco ministro". Em vez de desempenhar as funções do cargo, enfatizou Lula, Moro "continuou sendo o menino deda Globo".Lula também disse que o comportamento de Bolsonaro é limitado a "trabalhar todo santo dia para criar confusão". "Ele é avesso a tudo, não consegue colocar nada novo", afirmou.Para Lula, além disso, Bolsonaro ao provocar e ameaçar as instituições pode sofrer impeachment. "", justificou Lula, conforme artigo constitucional que prevê impedimento do presidente da República.Lula terminou a entrevista ressaltando que não gostaria de ficar falando mal de Bolsonaro e do ministro da Economia,. "Mas é insuportável ver a insensibilidade das pessoas com os problemas", afirmou.De acordo com Lula, nessa dicotomia colocada pelo governo federal entre cuidar da saúde e da economia, ele fica com a primeira opção. "Primeiro, protege a vida, depois cuida da economia. Eles (Bolsonaro e Guedes) não cuidam da vida nem da economia", opinou.