Porta-voz do Planalto está contaminado

Rêgo Barros testou positivo, após outros integrantes do governo terem se infectado depois de viagem aos EUA (foto: Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo %u2013 18/2/19)

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, foi infectado pelo novo coronavírus. A Secretaria de Comunicação do governo confirmou ontem à tarde o diagnóstico dele. Rêgo Barros tem 59 anos.





De acordo com a equipe do porta-voz, ele foi afastado das suas funções no Palácio do Planalto e está cumprindo quarentena em casa, mas sem ter apresentado nenhum dos sintomas da COVID-19. A mesma informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. “O porta-voz testou positivo para COVID-19, está em casa cumprindo a quarentena e passa bem”, informou o órgão, por meio de nota oficial.





Nos últimos meses, outros integrantes do governo federal foram diagnosticados com a doença. A maioria contraiu o novo coronavírus após a viagem do presidente Jair Bolsonaro, em março, aos Estados Unidos: 23 pessoas que acompanharam o mandatário tiveram COVID-19.





Alguns dos infectados foram o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Rêgo Barros não participou da viagem oficial.





Devido aos diagnósticos dos membros da comitiva, Bolsonaro teve de se submeter a exames para saber se também tinha sido infectado. O presidente realizou dois procedimentos e testou negativo em ambas as checagens, segundo ele.





Apesar disso, Bolsonaro nunca tornou público os resultados. Apesar dos pedidos da imprensa, o presidente sempre alegou que não era obrigado a revelar os seus exames. No fim do mês passado, o jornal Estadão conseguiu na Justiça Federal liminar que o obrigava a divulgar os “laudos de todos os exames” feitos por ele, em um período de 48 horas.





A Advocacia-Geral da União (AGU) tentou reverter a decisão. Sem sucesso, o órgão apresentou à Justiça apenas relatórios médicos. Os documentos não foram considerados válidos e o governo teve mais 48 horas para divulgar os resultados dos exames de Bolsonaro.





O prazo, que terminaria no último sábado, acabou sendo suspenso por cinco dias pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). Agora, cabe ao relator do caso no tribunal, desembargador André Nabarrete, decidir se dá seguimento à decisão.









Orçamento de guerra

A Câmara dos Deputados aprovou, por 477 votos a 1, em segundo turno, a Proposta de Ementa à Constituição (PEC) 10/2020. Batizado de PEC do orçamento de guerra, o texto altera a Constituição Federal e separa os gastos previstos para o ano, dos gastos para o combate ao novo coronavírus, sem que o governo precise levar em conta a chamada regra de ouro, que impede que o Executivo contraia dívidas para pagar despesas, como salários e aposentadorias, por exemplo. A matéria será promulgada hoje, sessão marcada para 15h. Parlamentares rejeitaram os destaques. Um dos pontos mais polêmicos é a autorização para que o Banco Central a comprar títulos de empresas privadas. Isso daria liquidez ao mercado. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a intenção é que a instituição possa ajudar a salvar grandes empresas da falência..