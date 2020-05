Câmara de Muncipal Uberlândia cassa mandato de dois vereadores

Cassação dos parlamentares foi votada nesta terça-feira na Câmara Municipal (foto: Aline Rezende/Câmara Municipal de Uberlândia)

Histórico

Osda, no Triângulo Mineiro,, nesta terça-feira, os mandatos de(Patriota) e(PSB). Eles fazem parte de umque, em dezembro do ano passado, foi preso por suposto desvio de verbas públicas da Casa . A operação, que trata do tema, é conduzida peloO relatório do processo contra Doca foi feito pelo vereador Tunico (PL), que apresentou parecer pela cassação. Foram. A cassação do mandato de Marques também foi aprovada pelo mesmo número de vereadores.“A não apresentação de defesa prévia e a não presença dos seus advogados reforçam a prova da infração” comentou o relator da cassação de Marques, Professor Edílson (PCdoB).De acordo com o MPMG,à Câmara Municipal. Após uma espécie de verificação ‘formal’ dos recibos, os pagamentos eram concretizados.Antes da operação "Má Impressão", vereadores de Uberlândia haviam sido alvo de, chamadas de. Os parlamentares foram acusados dee fa. Em dezembro do ano passado, a Justiça pediu a prisão de 20 dos 27 vereadores da cidade de 691 mil habitantes.Umajá foipor conta das investigações. Antes de Doca e Wender, o último havia sido Ceará (PSC), na semana passada. Além deles, também perderam o mandato Vico Queiroz (PTC), Rodi Borges (PL), Paulo Cesar (SD), Wilson Pinheiro (PP), e Alexandre Nogueira (PSD) e Juliano Modesto (suspenso do Solidariedade)..