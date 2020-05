Augusto Aras abre investigação sobre agressão a jornalistas

Augusto Aras considera as agressões a jornalistas durante manifestação em Brasília de 'elevada gravidade' (foto: Roberto Jayme/ Ascom /TSE)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ofício à procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP/DFT), Fabiana Costa Oliveira Barreto, solicitando apuração das agressões sofridas por jornalistas durante ato realizado no domingo (03/05), na Praça dos Três Poderes, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.



“Chegou ao conhecimento desta Procuradoria-Geral da República que, na data de ontem, 3 de maio de 2020, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, profissionais jornalistas foram agredidos em manifestação popular ocorrida em frente ao Palácio do Planalto, fato amplamente divulgado nos veículos de comunicação”, escreveu Augusto Aras no ofício enviado nesta segunda-feira (04/05).



“Tais eventos, no entender deste procurador-geral da República, são dotados de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito. Em razão disso, observadas as eventuais condições de procedibilidade (art. 88 da Lei 9.099/1995), solicito a vossa excelência a adoção das providências necessárias à apuração dos fatos e responsabilização criminal dos seus autores”, afirmou.



A manifestação, em frente ao Palácio do Planalto, foi realizada em apoio ao presidente Bolsonaro e a favor de um golpe militar e do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Aos manifestantes, Bolsonaro discursou e disse que "chegamos ao limite, não tem mais conversa".



Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o fotógrafo Dida Sampaio foi agredido quando fazia a cobertura do ato antidemocracia. O profissional registrava imagens de Bolsonaro em frente à rampa do Palácio do Planalto, numa área restrita à imprensa, no momento da agressão. O motorista do jornal, Marcos Pereira, que apoiava a equipe de reportagem, também foi agredido fisicamente, ainda de acordo com O Estado de S. Paulo. Outros repórteres do jornal e de outros veículos de imprensa também relataram ter sido alvos de ameaças e agressões verbais.



Em 19 de abril, Bolsonaro participou de um outro ato contra o Congresso e o STF, realizado em frente ao QG do Exército em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de inquérito para apurar quem são os organizadores e patrocinadores do evento. Há parlamentares entre os investigados.