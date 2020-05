Das multidões à bênção virtual

Fernanda Gomes e Joana Gontijo









O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, abençoou os trabalhadores na tarde de ontem. A missa dedicada ao 1º de maio foi transmitida ao vivo pela TV e internet, diretamente do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH. A celebração virtual ocorreu por força da pandemia do novo coronavírus.

"Para os que estão lutando com mais dificuldades, que possamos vencer com rapidez essa pandemia que traz sacrifícios enormes, em razão das consequências desastrosas seja na economia e vida pessoal, privados de congressos e assembleias", afirmou dom Walmor.

O arcebispo exaltou os trabalhadores e criticou o que chamou de ganância nas relações de trabalho. "Reverenciamos cada trabalhador, do mais simples ao mais complexo. Como é importante celebrar o dia de hoje. O trabalho, seja ele qual for, tem uma dignidade muito profunda. Nenhum sistema político pode passar por cima de qualquer trabalhador", destacou.

O presidente da CNBB ressaltou também as consequências da pandemia do novo coronavírus para o país. "A situação é grave e agravada mais ainda com as consequências econômicas da pandemia. O trabalho não pode ser absurdamente feito de qualquer maneira, sobretudo pela ganância. Nem no dia do trabalho a mineração poupou os trabalhadores. Todo ganancioso é inescrupuloso", criticou.

O arcebispo falou ainda sobre nobreza. "O que falta a qualquer um de nós é nobreza. Não construída com dinheiro, com casa bonita ou títulos conquistados, mas com sentimentos de solidariedade, que só é conquistada com Cristo. Nobreza não se faz com riqueza. Ajuntadas, fazem perder a nobreza", ressaltou.





SEM MULTIDÃO Pela manhã, a tradicional celebração dedicada ao 1º de maio em Contagem, na Grande BH, ganhou um formato diferente, por causa da pandemia. Em sua 44ª edição, a missa do trabalhador deixou a Praça da Cemig, onde costumava reunir cerca de 5 mil pessoas, e foi transmitida ao vivo pela televisão e redes sociais.

A homilia foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Vicente de Paula Ferreira, ao lado do padre Jean Aguiar, vigário episcopal da região episcopal Nossa Senhora Aparecida, e o padre Joel Maria dos Santos, vigário episcopal para ação pastoral da Arquidiocese de BH. Ela ocorreu na sede da Cúria Regional Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, acompanhada presencialmente apenas por colaboradores da instituição.

Dom Vicente fez questão de exaltar o trabalho como uma graça e lembrou a desigualdade social no Brasil. "Como comemorar essa data no contexto da pandemia? Só no Brasil são 40 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados. Vemos a exclusão social, a injustiça, sérias desigualdades e até o trabalho escravo", criticou.