Oposição acusa perda de direitos na crise

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência nas eleições de 2018, afirmou durante transmissão no 1º de maio das centrais sindicais que a pandemia da COVID-19 tem sido utilizada para desmontar direitos dos trabalhadores no Brasil.

"É importante lembrar que o Brasil tinha mais de 13 milhões de desempregados mesmo antes da pandemia", disse Ciro. Segundo ele, a crise é uma "oportunidade" para refletir sobre os rumos do país, e também sobre os caminhos que levaram à situação atual.

"Precisamos de um projeto que coloque o trabalho e os trabalhadores no centro, e não a especulação", ressaltou Ciro. Além dele, pelo PDT participou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro incentiva o aumento das mortes em decorrência do coronavírus ao contrariar orientações científicas.

Também convidada, a ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula e dirigente da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, disse que não se pode permitir que delírios autoritários do governo levem à retomada da ditadura militar no país. Em sua fala, ela não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro.

"Não se pode permitir que qualquer governo, com seus delírios autoritários, retome no país um processo de ditadura", afirmou ela. Marina disse ainda que a pandemia da COVID-19 agrava problemas sociais, especialmente o do desemprego, que, segundo ela, já eram graves antes da chegada do novo coronavírus ao Brasil.

"Aqueles que estão sofrendo precisam ter acesso à renda básica", disse ela, acrescentando que não importa se essa renda é através do auxílio emergencial de R$ 600 ao mês disponibilizado pelo governo federal ou por outros meios. "Precisamos defender a vida, os nossos direitos e a democracia."





TAXAÇÃO DE FORTUNAS Já o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que a retomada econômica após a pandemia precisa ocorrer por meio dos investimentos e financiamentos públicos. Dino defendeu a ampliação da oferta dos serviços públicos e avaliou que a situação da saúde no país em meio ao avanço da doença seria ainda pior, caso projetos de privatização e desativação do Sistema Único de Saúde (SUS) tivessem se concretizado. "Havia quem dissesse que o SUS não funcionava e, apesar de inúmeros problemas, o SUS está salvando vida de trabalhadores", afirmou.

O governador propôs a aprovação de uma reforma tributária "mais justa", que inclua a taxação sobre grandes fortunas, lucros e dividendos "para garantir os investimentos".