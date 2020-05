Jornalista Nirlando Beirão morre em São Paulo aos 71 anos

O jornalista e escritor Nirlando Beirão morreu nesta quinta-feira, dia 30, aos 71 anos em São Paulo. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) em 2016, o jornalista tratou do tema em seu último livro, publicado no ano passado. Meus Começos e meu fim, da Companhia das Letras, fala sobre o processo de debilitação física e o passado familiar do jornalista. Nascido em Belo Horizonte, Nirlando acumula longa carreira no jornalismo, com passagem pelos principais veículos de comunicação do País, como a revista Veja e Isto É. No jornal O Estado de S. Paulo, foi titular da coluna Galeria, publicada diariamente no Caderno 2. A dramaturga Marta Góes, esposa do jornalista, comunicou a morte do marido no Instagram: "Queridos, Nirlando se foi há pouco", escreveu.