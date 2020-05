Antes de Moro depor, Bolsonaro tem longa reunião com novo ministro da Justiça

Na véspera do depoimento do ex-ministro Sergio Moro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, marcado para este sábado, dia 2, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido por cerca de três horas com o novo ministro da Justiça, André Mendonça, no Palácio da Alvorada. Mendonça chegou acompanhado do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, por volta das 17h30. Os dois deixaram o local perto das 20h30 sem falar com a imprensa. O compromisso não constava na agenda oficial das autoridades.