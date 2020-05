48h para entregar exames

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ampliou para R$ 120 bilhões o socorro para estados e municípios (foto: MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro tem 48 horas para entregar os resultados dos exames de coronavírus aos quais foi submetido. A juíza federal Ana Lúcia Petri Betto não aceitou os relatórios médicos enviados pela Advocacia-Geral da União (AGU), considerando que não atendem de forma integral ao que foi determinado por ela mesma na última segunda-feira, ao acatar pedido judicial feito pelo jornal O Estado de S.Paulo.





A magistrada também havia determinado prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, mas a AGU optou por enviar relatório médico de 18 de março. O documento atestava que Bolsonaro se encontrava "assintomático" e tinha tido resultado negativo para a presença do novo coronavírus no organismo. Esse relatório já tinha sido divulgado em março. Após a entrega do relatório, o jornal pediu à Justiça uma apuração de descumprimento de ordem judicial.





Na decisão de ontem, a juíza entendeu que o relatório "não atende, de forma integral, à determinação judicial", mandando que "renove-se a intimação da União" para que "em 48 horas, dê efetivo cumprimento quanto ao decidido, fornecendo os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o exmo. sr. presidente da República para a detecção da COVID-19, sob pena de fixação de multa de R$ 5.000 por dia de omissão injustificada". Ana Lúcia também indeferiu um pedido do governo para decretar sigilo documental no caso. A juíza considerou os princípios constitucionais do direito de acesso à informação, princípio da publicidade e liberdade de informação jornalística..





Antes da decisão judicial de ontem, o presidente afirmou que se perdesse o recurso movido pela Advocacia-Geral da União divulgaria os documentos. "Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado e nem senti," disse Bolsonaro. O chefe do Executivo ainda repetiu que usa "nomes fantasia" em pedidos de exames e receitas de medicamentos para se proteger. "Sou uma pessoa conhecida para o bem ou para o mal. Quando fui medicado, coloquei nome fantasia porque na ponta da linha está um ser humano, não se sabe o que pode ser feito se alguém souber que é Jair Bolsonaro", justificou o presidente.





Governadores





Ainda ontem, Bolsonaro voltou a acusar governadores de desvio de verbas destinadas ao combate do novo coronavírus. A fala ocorreu na saída do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo, no entanto, não apresentou nenhuma prova. "O governo federal fez tudo. O Paulo Guedes [ministro da Economia], em contato com o Congresso e governadores, liberou recursos para tudo. Nós fizemos tudo que foi possível e mais alguma coisa. Agora, cabe aos governadores gerir esses recursos. O que mais nós temos, por parte de alguns estados, é desvio de recursos. É isso que está acontecendo. Por isso precisamos da Polícia Federal isenta, sem interferência, para poder coibir possíveis abusos", apontou.





Bolsonaro disse ainda que os chefes de Executivo estaduais não conseguiram diminuir a curva de transmissão do coronavírus.





"O Supremo decidiu que as medidas para evitar ou para fazer a curva ser achatada caberiam a governadores e prefeitos. Não achataram a curva. Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva", afirmou, pouco antes de embarcar para Porto Alegre para participar da solenidade de transmissão de cargo do comandante militar do Sul.





Acordo

Após negociação com o Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aumentou para R$ 120 bilhões o pacote de socorro aos estados e municípios na crise do coronavírus, sendo R$ 60 bilhões de repasse direto para o caixa de governadores e prefeitos. Em meados de abril, a proposta apresentada pela equipe econômica previa ajuda financeira de R$ 77,4 bilhões, com R$ 40 bilhões de transferência direta. Mas o plano de Guedes foi considerado tímido, principalmente diante do projeto aprovado pela Câmara, considerado pelo governo como uma pauta-bomba por ter alto potencial de gasto público.





Por isso, o governo federal teve que ceder e ampliar o valor previsto, inclusive para os repasses diretos, que têm efeito no Orçamento.





Governadores e prefeitos pedem ao Palácio do Planalto mais dinheiro para enfrentar a Covid-19 e para manter a máquina pública funcionando. Com a queda da economia, a receita dos estados e municípios está caindo e alguns gestores dizem que logo ficarão sem recursos para pagar salários. Principal ponto em discussão, o valor dos repasses a governadores e prefeitos foi elevado para R$ 60 bilhões, a serem pagos em quatro parcelas que saem direto do caixa do Tesouro e vão para o caixa dos governos regionais. A nova versão do pacote de auxílio foi entregue aos senadores de forma eletrônica pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A ideia é votar a proposta neste sábado (2).





No relatório, o governo propõe que R$ 10 bilhões sejam repassados diretamente para o enfrentamento ao coronavírus – R$ 7 bilhões aos cofres de estados e do Distrito Federal e R$ 3 bilhões aos dos municípios. Para completar o repasse, o governo sugere que o montante de R$ 50 bilhões seja distribuído de duas formas, sendo R$ 25 bilhões distribuídos diretamente aos estados e ao DF e os outros R$ 25 bilhões, a municípios.





A distribuição será feita segundo a regra de proporção, levando em consideração critérios mistos, como as perdas de ICMS (imposto estadual) e de ISS (municipal) causadas pela pandemia e o número de habitantes.