Número de casos supera a China

''Está começando a fase mais dura e mais difícil da infecção e do número de mortos'' - João Doria, governador de São Paulo (foto: SÉRGIO ANDRADE/GOVERNO DE SÃO PAULO)

Brasília - O Brasil agora é o 10º no ranking do mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, com mais diagnósticos do novo coronavírus, com o registro de novas mortes e casos. Já são 5.901 óbitos, 435 confirmados em um dia. Até quarta-feira eram 5.466. No total, o país chegou a 85.380 casos oficiais, somados os últimos 7.218. Com isso, ultrapassou a China em casos — o país asiático tem 84.373. Segundo o Ministério da Saúde, ao menos 38.564 pacientes estão em acompanhamento e mais de 34.132 já se recuperaram. E 1.452 óbitos seguem em investigação.





A taxa de letalidade — que compara os casos totais pelos números de óbitos confirmados — no Brasil é de 6,9%. O anúncio oficial, no entanto, não significa que 435 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de COVID-19 no último dia.





No total, as mortes em decorrência do coronavírus confirmadas em cada estado são as seguintes: Acre (19); Alagoas (47), Amapá (34); Amazonas (425); Bahia (104); Ceará (482); Distrito Federal (30); Espírito Santo (83); Goiás (29); Maranhão (184); Mato Grosso (11); Mato Grosso do Sul (9); Minas Gerais (82); Pará (208); Paraná (83); Paraíba (62); Pernambuco (565); Piauí (24); Rio Grande do Norte (56); Rio Grande do Sul (51); Rio de Janeiro (854); Rondônia (16); Roraima (7); Santa Catarina (46); São Paulo (2.375); Sergipe (12) e Tocantins (3). São Paulo vive a situação mais crítica. A capital e a região metropolitana tem 85% dos leitos da rede estadual ocupados. Ao avaliar o estágio da pandemia, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que está “começando a fase mais dura e mais difícil da infecção e número de mortos".





Na avaliação do Imperial College de Londres, o Brasil pode chegar a 9,7 mil até domingo. O novo estudo da instituição revela que o país apresenta pior situação no mundo, com o número de casos "em provável crescimento" e registro "muito grande" de óbitos. O levantamento do Imperial College com 48 nações, divulgado ontem, revela que o número de óbitos deverá ser "muito alto" (acima de 5 mil) só em dois países, Brasil e Estados Unidos. Numa previsão menos pessimista, os cientistas previam 5,6 mil óbitos até o fim desta semana no Brasil - ontem, o Ministério da Saúde contabilizava 5.466. Os números previstos para os EUA são maiores, de 13 mil a 15 mil, mas por lá a epidemia já está se estabilizando.





O Imperial College é uma das mais conceituadas instituições em modelagem matemática e vem publicando projeções desde que a epidemia chegou à Europa. Foi por causa dos seus números que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se convenceu de que o isolamento social era necessário para evitar uma catástrofe.





O levantamento lista os países em que a disseminação do coronavírus está "provavelmente declinando", como França, Itália e Espanha e outros em que há estabilidade ou crescimento lento, como Alemanha, Reino Unido e os EUA. A pior previsão é para nove países em que a epidemia ainda se encontra "em provável crescimento", o que inclui Brasil, Canadá, Índia, México e Rússia. O Brasil tem ainda o maior número de reprodução de casos - cada doente transmite para aproximadamente três outros, forte indício de que a velocidade do crescimento da infecção é alto.