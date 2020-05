'Pior situação do mundo'

''Hoje, estamos em 435 mortes em 24 horas. O número de 1.000, se tivermos crescimento significativo na pandemia, é possível acontecer. Não quer dizer que vai acontecer'' - Nelson Teich, ministro da Saúde (foto: JOSÉ DIAS/PR)



Brasília – No dia em que o Brasil registrou 435 mortes e 7.218 casos (ultrapassando a China em diagnósticos) contabilizados em 24 horas, chegando, portanto a 5.901 e 85.380, respectivamente, no fechamento de abril, o Imperial College de Londres divulgou estudo indicando que o total de óbitos pode chegar a 9,7 mil até domingo. Segundo a instituição, o país tem a pior situação no mundo, com o número de casos "em provável crescimento" e registro "muito grande" de mortes. O cenário sombrio já está no horizonte do ministro da Saúde, Nelson Teich, que alertou, em entrevista coletiva, que é possível que o Brasil chegue a confirmar 1.000 por dia. Enquanto isso, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta usou as redes sociais para confirmar o que ele havia previsto quando era o titular a pasta: o país já está vivendo colapso causado pela pandemia de coronavírus.





"Em relação a um possível número de mortes, hoje, estamos em 435 em 24 horas, o número de 1.000, se tivermos um crescimento significativo na pandemia, é possível acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. A gente tem que acompanhar a cada dia para tomar as decisões", disse. "Hoje, a prioridade que a gente tem, absoluta, é ajudar estados e municípios a ter a estrutura necessária para tratar das pessoas. Nosso foco é esse", completou o ministro.



''Sempre foi uma previsão (colapso do sistema de saúde) que torci para não se cumprir, que trabalhei para evitar, mas que, infelizmente, estamos vivendo'' - Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde (foto: NELSON CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL)



Em postagem no Twitter, o ex-ministro Mandetta afirmou: “Sempre foi uma previsão que torci para não se cumprir, que trabalhei para evitar, mas que infelizmente estamos vivendo”. Ele compartilhou reportagem do período em que ocupou a pasta na qual previu a situação a que o Brasil já está vivendo. Mandetta foi demitido em 16 de abril após inúmeras discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro. A principal foram as medidas de isolamento social da população. Eles chegaram a trocar críticas publicamente. Bolsonaro disse que Mandetta estava extrapolando sua função e que tinha virado estrela. O então ministro rebateu dizendo que está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é o isolamento social generalizado da população para evitar o colapso a que o país chegou agora.



Recomendações



Mandetta pregava seguir estritamemte as recomendações da OMS, enquanto Bolsonaro defende maior flexibilização do isolamento e minimiza os impactos das mortes, afirmando que 70% da população serão infectados. O presidente tem como principal preocupação a retomada das atividades econômicas. Vale relembrar que Mandetta realmente fez previsões enquanto esteve à frente da pasta. Em declaração feita em 20 de março, o ex-ministro disse que o “apagão sanitário” ocorreria no fim deste mês. "Claramente, em final de abril, nosso sistema de saúde entra em colapso", afirmou após reunião com o presidente Bolsonaro e um grupo de empresários em março. "O que é um colapso? Você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, mas simplesmente não há sistema para você entrar", explicou em seguida.