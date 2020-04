Amazonas vai endurecer regras

Manaus enfrenta dificuldades com falta de leitos e de túmulos para sepultamento das vítimas do novo coronavírus (foto: Aleandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 16/1/17)



O estado do Amazonas, o primeiro que viu o seu sistema de saúde entrar em colapso por causa da disseminação da COVID-19, vai endurecer as regras de isolamento social nos próximos dias. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o cliente que entrar em qualquer estabelecimento comercial que esteja funcionando, como um supermercado ou uma farmácia, por exemplo, obrigatoriamente terá que usar máscara, ou o local terá que dar essa máscara ao cliente, além de oferecer álcool em gel. Se não oferecer essas medidas de proteção, o local será multado.

A autuação será fixada com pagamento de cestas básicas. “O cidadão não será proibido de sair na rua, mas o comércio que recebê-lo sem essas medidas de proteção vai ser multado”, disse Lima. Manaus, que vive o drama diário de não ter condições de receber e tratar seus doentes pelo novo coronavírus, tem enterrado pessoas em trincheiras. O Amazonas registrou oficialmente, até ontem, 4.337 casos de contaminação e 351 mortos.

Wilson Lima disse ainda que o governo vai colocar todo o policiamento na rua para orientar as pessoas a ficarem em casa. “Vamos colocar a polícia na rua com mais intensidade, não para coibir, mas para orientar as pessoas. A polícia também vai para as portas dos bancos fazer o distanciamento social das pessoas, que é algo que deveria ser uma obrigação do governo federal”, comentou.





Crítica O governador do Amazonas criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro pelo “pouquíssimo apoio” que o Palácio do Planalto tem prestado ao estado. “O governo federal tem ajudado pouquíssimo, é pouco demais diante do problema que a gente tem. Precisamos de mais ajuda. O Ministério da Saúde me garantiu até o fim do dia o que irão me encaminhar”, disse Lima.

Segundo o governador, é urgente o recebimento de pelo menos 100 profissionais, entre médicos, intensivistas e enfermeiros, além de cerca de 100 respiradores e equipamentos de proteção individual. “É o mínimo que precisamos para aguentar pelos próximos 10 a 15 dias”, comentou.

Wilson Lima disse que, por enquanto, não vê necessidade de decretar o fechamento total (lockdown) de Manaus e que o acirramento das medidas de restrição de circulação deve ajudar. “Hoje eu devo ter uma perspectiva mais precisa de quando nós devemos ter o pico da doença. Estamos em uma situação bem complicada, mas não vislumbro a possibilidade de um lockdown. Vamos aumentar as medidas restritivas, faremos um realinhamento de medidas preventivas que nós já tomamos”, disse.

Segundo o governador, apesar das medidas já tomadas de isolamento social, parte da população do estado passou a descumprir essas medidas, o que tem potencializado o aumento de contaminações. “O problema é que tem ainda muitas pessoas nas ruas, e não em razão de falta de medidas restritivas, mas por conta do próprio entendimento das pessoas de que isso deve acontecer. O que houve foi um relaxamento das pessoas em cumprir o isolamento social”, afirmou. “Vamos para a rua com toda a nossa equipe, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, fundação de vigilância e saúde, para orientar a população a ficar em casa.”





Alerta Manaus está perto de viver um colapso no setor funerário com a média de 130 mortes causadas pelo coronavírus diariamente. Segundo a Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif) será necessário enterrar pessoas em sacos se o governo federal não enviar um avião de carga para o transporte de 2 mil urnas para a capital do Amazonas. Segundo a entidade, existem apenas mil urnas no estoque da cidade, uma das mais afetadas pela pandemia.

A entidade enviou uma carta à Secretaria de Articulação Social do governo federal, no último fim de semana, alertando para a gravidade do problema. De acordo com o presidente da associação, Lourival Panhozzi, há a necessidade imediata de reforço no estoque. “Se o governo não oferecer um avião para o transporte de urnas, poderemos chegar ao ponto de termos corpos jogados nas esquinas. O transporte rodoviário demora dias e a necessidade é imediata”, afirma.

O colapso no setor funerário descrito pela entidade está sendo vivido pelo Equador. Após vídeos que mostram cadáveres pelas ruas de Guayaquil, no Sudoeste do país, a cidade sofre com a falta de caixões. As vítimas são enterradas em caixas de papelão, desobedecendo normas sanitárias do governo.

A rotina de 120 enterros por dia exige o uso de valas coletivas no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Norte da capital do Amazonas A prefeitura alega que a metodologia de “abertura de trincheira”" é internacional. Diferentemente do que se convencionou chamar de vala comum, uma área de enterros sem identificações, essa medida "preserva a identidade dos corpos e os laços familiares, com o distanciamento entre caixões e identificação de sepultura". O Amazonas já registrou 304 mortes por Covid-19. Além das dificuldades para o sepultamento dos corpos de vítimas do coronavírus, o estado enfrenta ainda escassez de itens de proteção.





Casos dobram em Blumenau

Os números da COVID-19 praticamente dobraram em Blumenau, em Santa Catarina, em apenas uma semana, desde a reabertura de compras da cidade, quando foram registradas imagens de filas e grande aglomeração em centros comerciais. Na quarta-feira passada, os casos confirmados eram 98. Nesta terça-feira, segundo a prefeitura, o município já registrava 194 pacientes.

A Prefeitura havia decretado a reabertura parcial do comércio em 13 de abril, após algumas medidas de precaução, quando a cidade somava 68 casos. Dez dias depois, liberar também uma abertura dos shoppings. Em nota, o governo de Santa Catarina disse que o aumento “faz parte de um movimento esperado da doença diante da disseminação de vírus e ampliação da testagem”.

“Não dá para falar em causa e efeito, porque teríamos que ver como as pessoas testaram positivo ao fazer compras”, explicou o infectologista Fernando Bozza, da Fiocruz . “Mas pode, sim, estar associado. De qualquer forma, indica que devemos ter atenção em relação a essas medidas. Como curvas são ascendentes, não é o momento de flexibilizar as medidas de isolamento”.

Blumenau não registrou mortes em decorrência da COVID-19. Em Santa Catarina, são 1.995 casos confirmados e 44 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado iniciou uma quarentena em 17 de março. Os primeiros casos em Blumenau foram registrados em 20 de março.