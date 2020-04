Maia: Nenhum governante vai minimizar perda de vidas

Ao ser questionado sobre a resposta de Jair Bolsonaro à escalada de vítimas da covid-19 no Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou criar polêmicas. "É claro que uma frase mal colocada acaba gerando algum tipo de polêmica. Mas eu não tenho dúvida que nenhum governante, de forma nenhuma vai minimizar ou tratar com desdém a perda de vida de brasileiros, em nenhum caso e, principalmente, nessa crise do coronavírus", disse nesta quarta-feira, 29.



Bolsonaro afirmou na terça-feira, 28, que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao recorde de mortes no Brasil, que ultrapassou a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", disse Bolsonaro, em referência a seu segundo nome.



Maia sugeriu ainda que a Câmara dos Deputados faça um grande debate sobre as questões relacionadas ao coronavírus, principalmente, sobre isolamento, em uma sessão virtual. "O Parlamento é um ambiente de debate. Trazendo cientistas, secretários, prefeitos, governadores", disse.