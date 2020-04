Bolsonaro recebe parlamentares do PSL no Palácio do Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (29) para um café da manhã deputados do seu antigo partido, o PSL. Mais de 20 parlamentares da legenda estão listados na agenda do presidente, incluindo o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO).



Participam também do encontro os ministros Braga Netto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além de Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência e André Boratto, secretário especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo.



O movimento faz parte de uma estratégia para alimentar uma relação mais próxima com o Congresso com objetivo de fortalecer uma base de apoio parlamentar ao governo. Nas últimas semanas, o presidente encontrou representantes do Centrão, além do MDB, e abriu negociações de cargos em troca de votos.



Questionado nesta terça-feira sobre o assunto, Bolsonaro não negou a estratégia, apenas disse que está conversando com os parlamentares e lembrou que ainda não saiu nada no Diário Oficial da União (DOU), em referência a possíveis nomeações.



Agenda



Nesta quinta-feira, o presidente participa a partir das 15h da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Também serão empossados Alexandre Ramagem, como diretor-geral da Polícia Federal, e José Levi, no cargo de advogado-geral da União.



Bolsonaro tem hoje também em sua agenda uma reunião com empresários no Palácio do Planalto. Pelos compromissos oficiais divulgados, o presidente receberá Luciano Hang, presidente do Grupo Havan; Flávio Rocha, CEO da Riachuelo; Meyer Joseph Nigri, vice-presidente da Tecnisa; Sebastião Bomfim, CEO do Grupo SBF; e Washington Cinel, presidente da GOCIL Segurança e Serviços.



O encontro com o empresariado também inclui os ministros Ramos e Braga Netto e o deputado Fábio Faria (PSD-RN). De tarde, Bolsonaro tem ainda encontro previsto com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.