Nomeado de Bolsonaro poderá relatar processo

Plenário do Supremo: expectativa é de que depoimentos e provas sejam juntados somente em novembro, quando relator atual vai se aposentar (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF - 7/1/19)

Brasília – O inquérito aberto na segunda-feira pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar as denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro deve ficar pronto em 90 dias. Porém, se demorar até novembro, poderá ficar sob a relatoria do ministro que Bolsonaro indicar para substituir Mello, que vai se aposentar naquele mês. A avaliação foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, durante live realizada ontem.





“São depoimentos que podem ser colhidos rapidamente, eventualmente juntada de provas, comunicações… Não me parece algo que exija perícias, algo extremamente complicado, de modo que pode ser que em 90, 120 dias isso já esteja concluído”, disse Mendes. O inquérito foi aberto a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e vai apurar se o presidente da República tentou interferir politicamente na Polícia Federal para ter acesso a inquéritos e relatórios de inteligência do órgão.





Moro fez as denúncias ao pedir demissão do ministério, em reação à exoneração do delegado Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Segundo Moro, Bolsonaro o pressionava para ter acesso a investigações em curso no STF, sobretudo as que investigam os três filhos políticos do presidente – o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).





O ministro Gilmar Mendes, durante a live, falou também a respeito das pressões pela abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro no Congresso. Segundo o magistrado, “todos fogem da palavra impeachment”.





Impeachment

“Eu tenho a impressão, pelo que eu ouço do meio político, que todos evitam a palavra impeachment porque normalmente a crise que desemboca no impeachment tem um efeito de paralisação enquanto esse processo se desenrola”, disse o ministro. Ainda sobre o processo no STF, na avaliação de Gilmar Mendes, o inquérito pode ser concluído em três ou quatro meses. Ele diz que é necessário aguardar a conclusão das diligências requeridas pelo procurador-geral da República, e autorizadas pelo decano e que, a partir de então, pode haver uma conclusão – "até porque os fatos não são complexos assim”, afirmou Gilmar.





O decano da corte deu 60 dias para que Moro seja ouvido pela Polícia Federal. Aras também pediu para que sejam apresentadas provas de corroboração da denúncia feita pelo ex-chefe da pasta da Justiça. Gilmar sinalizou ainda que no inquérito apura eventual “falta de independência” do delegado Alexandre Ramagem para assumir a chefia da Polícia Federal tendo em vista “vínculos pessoais”. “Essas questões certamente serão discutidas no inquérito e poderão ser impugnadas no âmbito judicial comum”, afirmou ainda o ministro.





Súdito Segundo o pedido feito pelo procurador-geral da República, o objetivo do inquérito é analisar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.





Na decisão de 17 páginas – mesmo número de urna de Bolsonaro na eleição de 2018 –, o decano observou que o presidente da República “também é súdito das leis”, apesar de ocupar uma “posição hegemônica” na estrutura política brasileira, “ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce”.





“O presidente da República – que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país – não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o Chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República”, frisou Celso de Mello.





“Embora irrecusável a posição de grande eminência do Presidente da República no contexto político-institucional emergente de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de responsabilizá-lo, penal e politicamente, pelos atos ilícitos que eventualmente tenha praticado no desempenho de suas magnas funções”, conclui Celso de Mello.





O QUE DIZ O INQUÉRIT0

“Embora irrecusável a posição de grande eminência do Presidente da República no contexto político-institucional emergente de nossa Carta Política, impõe-se reconhecer, até mesmo como decorrência necessária do princípio republicano, a possibilidade de responsabilizá-lo, penal e politicamente, pelos atos ilícitos que eventualmente tenha praticado no desempenho de suas magnas funções”





Ministro Celso de Mello, em decisão no processo que acolheu pedido de investigação