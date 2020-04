Acusações dão novo gás à comissão das fake news

Brasília – O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake news, senador Angelo Coronel (PSD-BA), não quer colher depoimentos de testemunhas e investigados de forma remota. O parlamentar planeja que os integrantes possam se reunir de forma virtual, para votar requerimentos que estão parados. Há, principalmente, 60 solicitações de quebra de sigilo telefônico, telemático e financeiro de pessoas e de empresas que são alvos dos trabalhos. Ele também pretende votar os requerimentos de depoentes, mas acredita que será prejudicial aos trabalhos fazer os interrogatórios sem uma reunião presencial.





“Fazer oitiva presencialmente, com a pandemia, é arriscado. E é complicado também colhermos depoimentos remotamente porque haverá dificuldade de os parlamentares questionarem o ministro Moro”, argumentou ontem durante entrevista à Rádio Senado. A justificativa para a preocupação são as denúncias do ex-ministro Sergio Moro contra o presidente da República. O anúncio de demissão de Moro, que terminou com o ex-juiz afirmando que Jair Bolsonaro quer interferir em investigações da Polícia Federal, trouxe novo fôlego aos trabalhos, por enquanto, suspensos devido à crise do novo coronavírus.





Os integrantes da comissão têm um total de 162 requerimentos de depoimento de convidados e investigados. Angelo Coronel já explicou que nem todos serão ouvidos, mas é preciso votar os pedidos para definir os rumos dos trabalhos. O deputado federal Túlio Gadelha (PDT-PE) pediu o depoimento de Moro logo após a demissão do ex-ministro, na última sexta-feira. Além dele, também está na fila para interrogatório o ex-diretor geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, motivo da crise entre Moro e Bolsonaro. Além disso, um dos requerimentos de convocação é do próprio presidente da comissão.





“O depoimento de Moro é de grande valia, já que Moro saiu atirando no governo”, afirmou Angelo Coronel. Para o presidente da comissão, como Moro não se posicionou antes sobre o comportamento do presidente, prevaricou, principalmente, ao ser questionado sobre as investigações da PF em relação aos ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Deveria ter denunciado logo e ele como juiz sabe muito bem disso”, disse.