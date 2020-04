Exonerado da Casa Civil é 'acolhido'

Seguidor das ideias do escritor Olavo de Carvalho e autor do manifesto do Aliança pelo Brasil, o assessor Felipe Cruz Pedri foi nomeado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em seu gabinete no Senado, cinco dias após ser exonerado da Casa Civil do governo. A exoneração de Pedri, publicada no dia 15 deste mês, foi assinada pelo ministro Walter Braga Netto, que coordena o comitê de crise montado pelo Planalto para organizar o combate ao coronavírus no país.





Pedri, ativo no Twitter, onde tem mais de 26 mil seguidores, já comparou o isolamento social ao Ato Institucional nº 5, medida mais radical da ditadura militar brasileira. O AI-5, entre outras arbitrariedades, cassou mandatos de parlamentares e censurou a imprensa. No gabinete de Flávio, Pedri está no cargo de assessor parlamentar SF02, o de maior remuneração dentre os comissionados – o salário bruto é de R$ 17,3 mil. Foi nomeado no dia 20, menos de uma semana após ser dispensado por Braga Netto.





O assessor, crítico da esquerda e do que chama de “globalismo”, estava na Casa Civil por iniciativa do ex-ministro da pasta Onyx Lorenzoni, que hoje comanda o Ministério da Cidadania. Antes de Bolsonaro assumir o Planalto, Pedri já havia trabalhado para Lorenzoni na Câmara dos Deputados, entre novembro de 2016 e novembro de 2018. Procurado, o senador Flávio Bolsonaro não respondeu até o fechamento desta edição.