Indicado e já contestado na Justiça

Trabalhando na PF desde 2005, Ramagem se aproximou da família Bolsonaro após a eleição (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 26/6/19)

Brasília – Delegado da Polícia Federal (PF), Alexandre Ramagem foi escolhido para ser o novo diretor-geral da corporação em meio a diversas polêmicas. Antes mesmo de sua nomeação ter sido publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU) partidos e personalidades políticas já falavam em apresentar ações para impedir que o delegado seja o chefe da PF. O Psol e o PDT, por exemplo, agiram contra a nomeação e a Justiça Federal deu prazo de 72 horas para que o governo esclareça a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, e a nomeação de Ramagem.





A decisão é do juiz Francisco Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, e atende às ações populares protocoladas contra o ato de exoneração, entre elas do deputado federal Aliel Machado, (PSB-PR). O advogado de Machado na ação, Igor Gomes Rocha, cita no pedido de ação popular “que o ato administrativo de exoneração está maculado de ilegalidade: primeiro porque não foi exoneração a pedido; segundo porque seu nome (do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro) constou em ato oficial sem que tenha ciência de tal conduta.”





Após o prazo determinado pelo juiz de manifestação, será apreciado o pedido liminar de suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem, e da demissão de Maurício Valeixo. Segundo Machado, “estamos em duas frentes: a primeira é a CPI, que está na fase de coleta de assinaturas; a outra é o pedido na Justiça Federal para que seja suspensa a demissão do diretor-geral da Polícia Federal”. “Estamos trabalhando em duas vertentes para que a Polícia Federal tenha autonomia e independência que ela tanto necessita, tão importante para o país”, acrescenta.





O novo diretor-geral, Alexandre Ramagem, está na PF desde 2005, e atuou na Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, em 2017. Posteriormente, coordenou o trabalho da PF junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No governo do presidente Jair Bolsonaro, foi nomeado superintendente regional da PF no Ceará em fevereiro de 2019, mas preferiu assumir o cargo de assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, como auxiliar do então ministro de Estado, o general Carlos Alberto Santos Cruz. Em julho, foi nomeado diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).





A carreira dele foi iniciada na Superintendência Regional da PF em Roraima. Dois anos depois, ele foi nomeado delegado regional de Combate ao Crime Organizado. Em 2011, foi transferido para a sede do departamento da PF em Brasília para criar e chefiar uma unidade de repressão a crimes contra a pessoa. Em 2013, o delegado assumiu a divisão de recursos humanos e partir de 2016 passou a ser responsável pela área de estudos, legislações e pareceres da PF.





Ramagem atuou como coordenador de segurança do presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era candidato. Bolsonaro diz tê-lo conhecido no primeiro dia depois de ter sido eleito em 2018. De acordo com o presidente, antes da eleição já contava com uma equipe de segurança da PF. Depois, a segurança foi ampliada e alguns integrantes trocados. “Um dos que chegou lá, de extrema confiança da PF, foi o Ramagem”, disse.





O presidente relatou que Ramagem dormia na casa vizinha e tomava café com ele. “Foi no casamento de um filho meu. Tem nada a ver a amizade dele com meu filho. Isso foi depois, e eu passei a acreditar no Ramagem. Conversava muito com ele, trocava informações, uma pessoa inteligente, bem informada e que demonstrou ser uma pessoa da minha confiança. Então, a partir do momento que eu tenho uma chance de indicar alguém para a PF, por que não o indicaria?”, afirmou.



Mandado no Supremo





O PDT impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar impedir a posse de Alexandre Ramagem na diretoria-geral da Polícia Federal (PF). Uma das alegações que sustentam o mandado de segurança é a declaração do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o presidente da República pretende interferir politicamente na PF, aliada ao fato de que Ramagem tem ligações pessoais com o clã Bolsonaro. Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, entrou para o rol de auxiliares de confiança do Planalto com o apoio do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ao filho do presidente é atribuída a nomeação de Ramagem para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em julho do ano passado.