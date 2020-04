O presidente Jair Bolsonaro afirmou, no início da noite de ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, que não faz “milagres” e deu a entender que não pode fazer nada em relação ao alto número de mortos pela COVID-19 no Brasil, cujo total de óbitos pela doença ultrapassou, oficialmente, o da China. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, disse o presidente depois de ser questionado sobre os números.

Pouco antes, o Ministério da Saúde confirmou mais 474 vítimas do novo coronavírus. Com esses novos números, o total de óbitos no Brasil chegou a 5.017 e superou as 4.643 mortes na China, segundo a OMS.

Bolsonaro disse ainda que quem apresenta os números sobre a pandemia no país é o ministro da Saúde, Nelson Teich. “O ministro que apresenta. Ele pegou o ministério andando. As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. A princípio. É o que eu digo para vocês: O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é uma realidade.”

Bolsonaro repetiu a apoiadores que deseja o fim das quarentenas no Brasil. Ele disse que tem conversado com associações da indústria sobre o tema, mas afirmou que quem decide sobre assuntos de saúde é o ministro. A fala do presidente ocorreu ao mesmo tempo em que Teich falava por videoconferência no Ministério da Saúde, em uma coletiva anunciada às pressas, nem meia hora antes de ocorrer.

O presidente também voltou a bater na tecla da economia, afirmando, mais uma vez, que a consequência do coronavírus será o desemprego, caso o comércio não reabra. Além disso, Bolsonaro falou sobre a situação dos cadastros em análise para o auxílio emergencial de R$ 600 que, segundo ele, deve impactar as contas públicas em R$ 100 bilhões. “(O impacto) Deve chegar na casa de R$ 100 bilhões. Pesa para a gente, mas essa conta terá que ser paga lá na frente. Demos dinheiro a quem não tinha voz, que são os informais. Demos espaço para eles. A Caixa fez milagre, praticamente, conseguindo criar contas em tempo recorde. Algumas pessoas reclamam que estão ‘em análise’. Tem os critérios”, concluiu.

As 474 mortes registradas nas últimas 24 horas no país não ocorreram todas de segunda para terça-feira, explicou o Ministério da Saúde. O total inclui exames cujos resultados eram aguardados havia alguns dias. O ministro Teich, porém, confirmou que o aumento de mortes representa uma tendência. Ainda ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou um "grande surto" de coronavírus no Brasil e sugeriu a restrição de voos entre os dois países.





E daí? É a segunda vez em dois dias que Bolsonaro responde a uma cobrança com a pergunta “e daí?”. No domingo, respondeu da mesma forma a uma internauta que ressaltou o fato de o novo-diretor geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, ser amigo dos filhos do presidente.

O desdém do presidente





» 24 de março – Início da pandemia no país





“Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria acometido, quando muito, de uma gripezinha ou resfriadinho”





» 12 de abril – País entra em curva ascendente de casos





"Temos dois problemas pela frente. O vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus”





» 28 de abril – Brasil supera a China em número de mortes





"E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre"